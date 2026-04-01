Theo đài CNBC, Thẩm phán Richard Leon thuộc Tòa án liên bang Washington ngày 31/3 đã chấp thuận yêu cầu của Tổ chức Bảo tồn di sản quốc gia Mỹ (NTHP), qua đó tạm thời đình chỉ việc xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng.

"Tổng thống Donald Trump chỉ là người quản lý của Nhà Trắng, không phải chủ nhân của công trình này. Trừ khi Quốc hội cho phép, chính quyền Tổng thống Trump không có quyền phá dỡ Cánh Đông để xây dựng phòng khiêu vũ mới", ông Leon cho biết.

Dự án phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump. Ảnh: NYT

Ngay sau khi phán quyết được công bố, chính quyền Tổng thống Trump đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm liên bang Columbia. Phán quyết trên được đưa ra trong bối cảnh Cánh Đông ở Nhà Trắng bị phá dỡ để nhường chỗ cho phòng khiêu vũ có giá lên tới 400 triệu USD, với kinh phí dự kiến lấy từ nguồn đóng góp của doanh nghiệp và khu vực tư nhân.

Cùng ngày 31/3, Tổng thống Trump đã chỉ trích phán quyết của tòa án là "hoàn toàn sai lầm", đồng thời gọi NTHP là "tổ chức của những kẻ cực đoan". Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc xây dựng phòng khiêu vũ không cần Quốc hội Mỹ thông qua, bởi công trình này không sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump coi việc xây dựng phòng khiêu vũ là một trong những dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 2 của mình. Dưới sự chỉ đạo của ông Trump, quân đội Mỹ còn được cho đang thiết kế một tổ hợp ngầm ở bên dưới phòng khiêu vũ.