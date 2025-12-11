Theo trang RBC, nguồn tin của truyền thông Anh ngày 10/12 đã tiết lộ việc Nhà Trắng cảnh báo áp đặt lệnh trừng phạt mới với ICC nếu tòa án này từ chối cam kết "không truy tố Tổng thống Mỹ Donald Trump".

"Washington đã gửi cho ICC một loạt yêu cầu. Nếu các điều kiện này không được đáp ứng, Mỹ sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán và nhân viên của ICC, đồng thời có thể áp đặt các hạn chế đối với thể chế này trong tương lai", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Theo quan chức này, 3 yêu cầu của Washington bao gồm dừng cuộc điều tra nhắm vào giới chức Israel liên quan tới Dải Gaza; khép lại cuộc điều tra về hành động của binh lính Mỹ tại Afghanistan; đảm bảo Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ không bị truy tố sau khi rời nhiệm sở.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Một quan chức Mỹ khác xác nhận, Nhà Trắng đã thông báo lập trường của mình cho một số quốc gia thành viên Quy chế Rome và cũng đã trực tiếp truyền đạt tới ICC. Diễn biến này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và ICC trong bối cảnh hai bên vẫn tranh cãi về thẩm quyền điều tra tội ác chiến tranh của tòa án này.

Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh trừng phạt các quan chức ICC liên quan đến việc điều tra Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

"ICC đã mở các cuộc điều tra sơ bộ liên quan đến nhân sự của Mỹ và một số quốc gia đồng minh mà không có căn cứ hợp pháp. ICC cũng tiếp tục lạm dụng quyền lực với việc ban hành lệnh bắt giữ vô cớ. Các hành động này đã tạo ra tiền lệ nguy hiểm, gây nguy hiểm trực tiếp cho các nhân sự trước đây lẫn hiện tại của Mỹ, làm suy yếu công tác an ninh cũng như chính sách đối ngoại quan trọng của Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả Israel", thông cáo hồi tháng 2 của Nhà Trắng nêu rõ.