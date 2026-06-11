Báo The Hill dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 tuyên bố: “Tôi không định gia hạn USMCA. Chúng tôi không cần bất kỳ thứ gì mà Canada có, chúng tôi cũng không cần bất kỳ thứ gì mà Mexico có, nhưng 2 quốc gia đó cần mọi thứ mà nước Mỹ có. Họ cần đối xử với chúng tôi tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/6. Ảnh: Nhà Trắng

Theo quan điểm của ông Trump, Mỹ đang thâm hụt thương mại với Canada và Mexico, trong khi đáng lẽ cần phải thặng dư thương mại với cả 2 nước này. “Chúng tôi không cần xe hơi, gỗ hay năng lượng của họ. Chúng tôi không cần bất kỳ thứ gì”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo The Hill, USMCA dự kiến sẽ tự động hết hạn vào ngày 1/7/2036, trừ khi cả 3 quốc gia ký kết cùng nhất trí gia hạn thêm 16 năm nữa.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, ông Trump đã cho áp hàng loạt mức thuế mới lên hàng hóa của Mexico và Canada, định hình lại quan hệ thương mại giữa Mỹ và 2 quốc gia láng giềng.