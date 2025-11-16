Theo tờ Bangkok Post, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura ngày 15/11 đã xác nhận về việc Mỹ tạm đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương với nước này.

"Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Phó đại diện Thương mại Mỹ về việc tạm dừng đàm phán để hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương. Tuy vậy, phía Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán có thể được nối lại nếu Thái Lan cam kết tuân thủ thỏa thuận hòa bình ký kết với Campuchia vào ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump", ông Nikorndej thông tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura. Ảnh: The Nation

Quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, Bangkok cảm thấy thất vọng vì quyết định của Washington. "Chúng tôi đã luôn kỳ vọng rằng các vấn đề an ninh sẽ được xem xét một cách tách biệt với các vấn đề thương mại, vốn là quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi giữa Thái Lan và Mỹ", ông Nikorndej nói.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirkul khẳng định rằng ông nhận thức được nguy cơ Mỹ sẽ đưa ra những hạn chế kinh tế với nước này sau khi đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia. Nếu kịch bản không mong muốn xảy ra, ông Anutin nói Thái Lan sẽ tìm kiếm các đối tác thương mại thay thế.

Vào ngày 14/11, Tổng thống Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan để thảo luận về vấn đề biên giới. Ông chủ Nhà Trắng sau đó nói với báo chí rằng mọi chuyện sẽ "ổn", nhưng không đề cập đến việc Mỹ dừng đàm phán thương mại với Thái Lan.

Đầu tuần này, Thái Lan đã thông báo ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia, đồng thời tạm dừng kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ của Phnom Penh. Bangkok giải thích, động thái này là do một số binh sĩ Thái Lan đã dẫm phải mìn chống bộ binh khi tuần tra biên giới.