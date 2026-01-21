Báo India Times và trang BBC đưa tin, EU dự kiến chính thức công bố quyết định ngừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa liên minh và Mỹ hôm nay (21/1) tại Strasbourg, Pháp. Động thái này sẽ đánh dấu bước leo thang căng thẳng tiếp theo trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và châu Âu.

Một cuộc họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh: Ủy ban châu Âu

Cuối tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ở Scotland để thống nhất về mức thuế nhập khẩu mà Washington sẽ triển khai với hàng hóa từ 27 quốc gia thành viên EU. Sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại.

“Đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay. EU đã đồng ý chi 750 tỷ USD để mua năng lượng từ Mỹ, bên cạnh đó là đầu tư thêm 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ. Tất cả các thành viên EU cũng sẽ áp dụng mức thuế 0% với hàng hóa Mỹ, đồng thời cam kết mua thêm thiết bị quân sự của chúng tôi. Đổi lại, Mỹ sẽ áp mức thuế đồng loạt 15% đối với ô tô và toàn bộ hàng nhập khẩu từ châu Âu”, ông Trump khi đó thông báo.

Dự kiến, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ trong các ngày 26 - 27/1 tới.

Tuy nhiên, nhiều chính trị gia có tiếng nói trong Nghị viện châu Âu những ngày qua nhấn mạnh, việc bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận sẽ không thể diễn ra “ở giai đoạn này”, sau khi Tổng thống Trump hôm 17/1 tuyên bố áp thuế lên một số quốc gia thành viên của khối vì phản đối kế hoạch của Washington nhằm giành kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 17/1. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện châu Âu Bernd Lange khẳng định EU “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc đình chỉ thỏa thuận. “Bằng việc đe dọa lãnh thổ và chủ quyền của một quốc gia thành viên EU cũng như dùng thuế quan như một công cụ cưỡng chế, Washington đang làm xói mòn sự ổn định và khả năng có thể dự đoán của quan hệ thương mại EU - Mỹ”, ông Lange phát biểu.

Theo BBC, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu EU xem xét các biện pháp đáp trả, trong đó có kích hoạt Công cụ chống cưỡng ép kinh tế (ACI), cho phép khối đáp trả bất kỳ "việc tống tiền kinh tế" từ bất kỳ quốc gia nào ngoài EU.