Theo hãng tin RT, thông báo trên trang web chính thức hôm 30/10, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, các hạn chế trước đó của Bắc Kinh đối với đất hiếm vẫn được giữ nguyên.

Thỏa thuận mới được đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc hôm 30/10 cũng như các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc gặp mặt trực tiếp tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

"Trung Quốc sẽ tạm dừng việc thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan, được công bố hôm 9/10 trong 1 năm và sẽ nghiên cứu cũng như điều chỉnh các kế hoạch cụ thể", trích tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm có mục đích sử dụng kép được xem là hành động đáp trả những biện pháp hạn chế của Washington đối với chất bán dẫn tiên tiến, được ban hành từ cuối năm 2022. Trung Quốc hiện thống trị trong lĩnh vực khai thác và chế biến đất hiếm, nguồn nguyên liệu vô cùng quan trọng đối với hầu hết các công nghệ hiện đại từ điện thoại di động đến tên lửa.

Đổi lại, Mỹ cũng sẽ dừng các biện pháp điều tra nhắm vào ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc, đồng thời giảm thuế quan liên quan đến fentanyl và các biện pháp thuế trả đũa.

Tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm, Bắc Kinh cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp đáp trả Mỹ.

Về phần mình, ông Trump ca ngợi đã có "cuộc gặp tuyệt vời" với ông Tập và thông báo Trung Quốc đã đồng ý nối lại việc mua đậu nành cùng các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, vốn bị tạm dừng trong thời gian hai nước rơi vào căng thẳng thương mại gần đây.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới giữa Mỹ và Trung Quốc dường như vẫn giữ nguyên các hạn chế thương mại cũ.