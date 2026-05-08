Hãng thông tấn BBC đưa tin, trong thông cáo trên mạng Truth Social hôm 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản thân vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và ông “đã đồng ý gia hạn thời gian để EU phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Washington” trước dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi EU thực hiện trách nhiệm của họ trong thỏa thuận thương mại lịch sử mà chúng ta đã nhất trí tại Turnberry, Scotland, một thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay. Tôi đã đồng ý để khối này hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ và đưa thuế quan về mức 0% trước ngày 4/7. Nếu không, Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn rất nhiều đối với EU”.

Trong khi đó, bà von der Leyen tuyên bố bản thân đã có “một cuộc điện đàm tốt đẹp với ông Trump”, đồng thời tiết lộ tiến trình giảm thuế quan vào đầu tháng 7 “đang diễn ra tốt đẹp”.

Vào tháng 7 năm ngoái, Mỹ và EU đã thống nhất việc tất cả các thành viên trong khối cùng áp dụng mức thuế 0% đối với hàng hóa Mỹ và cam kết mua thêm thiết bị quân sự từ Washington. Đổi lại, Mỹ áp mức thuế đồng loạt 15% đối với ô tô và toàn bộ hàng nhập khẩu từ châu Âu.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ tiết lộ, EU là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Washington, khi kim ngạch thương mại hai chiều đạt 975 tỷ USD vào năm 2024.