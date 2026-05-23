Hãng thông tấn IRNA hôm nay (23/5) đưa tin, trong bức thư gửi cho Tổng Thư ký LHQ António Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Fu Cong mới đây, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani đã bác bỏ những tuyên bố được phía Mỹ đưa ra trong phiên họp hôm 19/5 rằng Tehran chịu trách nhiệm cho vụ UAV tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Ông Iravani cho hay: “Chính Iran là nạn nhân của các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân hòa bình được giám sát bởi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Bất kỳ cuộc tấn công hay đe dọa nào nhằm vào các hạ tầng hạt nhân hòa bình đều cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ cùng Quy chế và các nghị quyết của IAEA”.

Đại sứ Iran sau đó cáo buộc Mỹ cùng với Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạt nhân do Tehran quản lý “nhưng nay lại tuyên bố quan tâm đến an ninh lẫn an toàn hạt nhân”. Theo ông, Washington và Tel Aviv đang theo đuổi các chính sách gây bất ổn cho Trung Đông và tình hình hiện nay là hậu quả của hai cuộc xung đột nhằm vào Iran.

Hãng tin Al Jazeera cho hay, nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE hôm 17/5 đã hứng đòn tấn công của UAV. Theo tuyên bố khi đó của giới chức UAE, cuộc tấn công “không ảnh hưởng đến mức độ an toàn của nhà máy điện, cũng không tác động đến những hệ thống thiết yếu và toàn bộ tổ máy đều hoạt động bình thường”.