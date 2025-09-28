Thủ tướng Israel. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, hiện giờ ông đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước tới nay. Bị những người chỉ trích và người biểu tình bao vây tại Liên Hợp Quốc, ông Netanayhu ngày 26/9 vẫn khẳng định trước các nhà lãnh đạo thế giới rằng Israel phải hoàn thành nhiệm vụ chống lại nhóm Hamas tại Gaza.

Ông đã có bài phát biểu đầy thách thức bất chấp việc Israel đối mặt với tình trạng bị quốc tế cô lập ngày càng tăng vì từ chối chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc ở Gaza.

Thủ tướng Israel tuyên bố: "Các nhà lãnh đạo phương Tây có thể đã khuất phục trước áp lực nhưng tôi đảm bảo với các bạn một điều: Israel sẽ không làm như vậy".

Theo Sky News, trong tuyên bố gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang ám chỉ rằng thời gian cho cuộc tấn công của Israel tại Gaza đang cạn dần. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Ảrập mà Tổng thống Trump gặp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này đang cảnh báo rằng chính sách đối ngoại mang tính dấu ấn của ông đang bị các cuộc xung đột đe dọa.

Các Hiệp định Abraham đã bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước vùng Vịnh, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Bahrain. Tuy nhiên, việc Israel đe dọa sáp nhập Bờ Tây và các chiến dịch không ngừng nghỉ ở Gaza của nước này đang đe dọa phá vỡ mối quan hệ trên.

Đội ngũ của Tổng thống Trump đã đưa ra kế hoạch hòa bình cho Gaza gồm 21 điểm. Nhìn chung, kế hoạch này bao gồm việc Israel rút quân dần dần khỏi Dải Gaza, trong vòng 48h kể từ khi Israel chấp nhận thỏa thuận hòa bình, các con tin còn sống lẫn đã tử vong sẽ được Hamas trao trả và một lực lượng an ninh quốc tế sẽ được thành lập tại Gaza.

Kế hoạch của Mỹ cũng đề cập tới việc chính quyền Palestine (PA) điều hành Gaza nhưng không nói gì tới các khu định cư của Israel. Hai điểm này trái ngược với hy vọng của các đồng minh trong liên minh cực hữu của ông Netanyahu, những người mà nhà lãnh đạo này phải dựa vào để duy trì quyền lực.

Hơn thế nữa, xét theo bài phát biểu tại LHQ, Thủ tướng Israel không hề muốn chấm dứt xung đột và chưa thể kết thúc giao tranh ngay lúc này. Ông Netanyahu muốn "hoàn thành nhiệm vụ" và khao khát một chiến thắng nhanh chóng. Tuy nhiên, các tướng lĩnh của ông lại tỏ ra không mấy lạc quan. Nhiều chỉ huy quân đội Israel đã cảnh báo nội các của Thủ tướng Netanyahu rằng triển vọng thành công hoàn toàn là hạn chế và có những rủi ro đáng kể.

Các nhà phân tích nhận xét, ông Netanyahu cũng có những cân nhắc chính trị, xuất phát từ bản năng sinh tồn. Xung đột ở Gaza càng kết thúc sớm, khả năng liên minh của ông Netanyahu tan rã càng lớn và nhà lãnh đạo này sẽ phải đối mặt với những vấn đề đã tránh né từ lâu.

Tổng thống Trump đã rất hào phóng khi cho ông Netanyahu tự do theo đuổi một chiến dịch mà các đồng minh của Israel đã mất kiên nhẫn từ nhiều tháng trước. Song, hiện giờ người đứng đầu nước Mỹ đã có một kế hoạch và triển vọng đột phá hấp dẫn hơn - đó là một thỏa thuận cho cuộc xung đột ở Gaza.

Thủ tướng Netanyahu là một người nổi tiếng với khả năng xoay xở để thoát khỏi những tình huống khó khăn nhưng đây có thể là thử thách lớn nhất của ông từ trước đến nay.