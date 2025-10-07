Cách đây 2 năm, Hamas và các nhóm quân khác đã vượt qua biên giới kiên cố của Dải Gaza và mở cuộc đột kích bất ngờ vào miền nam Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin.

Ngày 8/10/2023, chính phủ Israel đã phát động chiến dịch tấn công vào Dải Gaza và 2 năm kể từ đó là những ngày tháng kinh hoàng đối với người Palestine ở vùng đất này. Theo các ước tính thận trọng của Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, các chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã làm 169.000 người bị thương và ít nhất 66.000 người thiệt mạng, với 80% trong số này là dân thường. Tuy nhiên, các cơ quan quốc tế cho rằng con số thương vong thực tế còn cao hơn nhiều.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) báo cáo, 90% nhà cửa ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại, khiến 1,9 triệu người trong tổng số 2,1 triệu dân tại đây phải di tản. Do lệnh "phong tỏa toàn diện" Israel áp đặt lên Gaza, nhiều khu vực rộng lớn của lãnh thổ này đang phải hứng chịu nạn đói nghiêm trọng, khiến ít nhất 450 người thiệt mạng, trong đó có 150 trẻ em.

Thủ tướng Israel. Ảnh: EFE/EPA

Tờ Deustch Well cho biết, sau sự kiện ngày 7/10/2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đặt ra 2 mục tiêu chính cho chiến dịch quân sự ở Dải Gaza gồm giải cứu toàn bộ các con tin bị Hamas bắt giữ và tiêu diệt nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine này. 2 năm sau, ông Netanyahu vẫn chưa đạt được mục tiêu nào.

Trong số 251 con tin bị Hamas đưa tới Gaza, 148 người đã được trả về Israel gồm 8 người được IDF giải cứu, 140 người được trao đổi với Hamas. Thi thể của một số con tin thiệt mạng cũng đã được trả về Israel. Theo Tel Aviv, 48 con tin vẫn đang bị giam giữ. Trong số này, chỉ có 20 người được cho còn sống.

Hamas, nhóm bị Israel, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng như nhiều chính phủ khác coi là tổ chức khủng bố, vẫn tồn tại ở Dải Gaza dù nhiều chiến binh của tổ chức này đã bị tiêu diệt trong 2 năm qua. Israel cũng thủ tiêu một loạt nhân vật hàng đầu của Hamas, trong đó có các thủ lĩnh Ismail Haniyeh và Yahya Sinwar. Bất chấp các cuộc truy lùng của Israel, Hamas vẫn tiếp tục hoạt động.

Kẻ thù của Israel bị suy yếu

Trong 2 năm qua, giao tranh không chỉ giới hạn trong khuôn khổ Dải Gaza. Lực lượng Hezbollah tại Lebanon, nhóm Houthi ở Yemen đã bày tỏ sự đoàn kết với Hamas ngay khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu. Cả ba nhóm quân này - Hezbollah, Houthi và Hamas được cho đều nhận hỗ trợ tài chính và vật chất của Iran.

Israel đã xúc tiến hành động quân sự chống lại tất cả các tổ chức trên, loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bằng một vụ nổ ở Beirut cũng như nhắm vào một số chiến binh Hezbollah trong cuộc tấn công phối hợp bằng các thiết bị điện tử được kích nổ từ xa, từng gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2024. Các cuộc không kích vào miền nam Lebanon càng làm suy yếu Hezbollah.

Không quân Israel cũng tấn công Iran trong nhiều ngày, gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở trung tâm Tehran đã khiến chính quyền Iran bối rối.

Việc quân nổi dậy lật đổ Bashar Assad, nhà lãnh đạo lâu năm của Syria vào cuối năm 2024 đồng nghĩa Iran mất thêm một đồng minh khu vực. Do đó, các đối thủ của Israel ở Iran, Syria, Lebanon và Gaza đã phải hứng chịu đòn giáng mạnh và ưu thế quân sự của Israel trong khu vực giờ đây được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.

Bị lên án mạnh mẽ

Cách Israel tiến hành các chiến dịch quân sự ở Dải Gaza đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trong 2 năm qua, Israel đã ném bom các bệnh viện, trại tị nạn, trường học ở Gaza, giết hại hàng nghìn phụ nữ và trẻ em cũng như vô số nhà báo, nhân viên cứu hộ và nhân viên cứu trợ. Nhiều lần, Israel đã cố tình ngăn chặn các chuyến hàng viện trợ cho người dân ở Gaza, viện dẫn lý do đang ngăn nguồn cung viện trợ rơi vào tay Hamas.

Các hành động này, cùng với những hành động khác, đã dẫn đến cáo buộc rằng chính phủ Israel đang phạm tội diệt chủng đối với người Palestine. Một ủy ban nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc cũng như Hiệp hội Học giả quốc tế về Diệt chủng và các tổ chức nhân quyền của Israel như B'Tselem và Bác sĩ vì nhân quyền ủng hộ quan điểm này.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu phủ nhận các cáo buộc, đồng thời tuyên bố các cáo buộc nói trreen không có căn cứ và bằng chứng, trong khi Israel có quyền tự vệ.