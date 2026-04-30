Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/4, Tổng thống Trump thông báo Mỹ “đang nghiên cứu và đánh giá về khả năng cắt giảm số binh sĩ đang đồn trú ở Đức và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong thời gian tới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/4. Ảnh: Nhà Trắng

Theo báo The Hill, tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra giữa lúc Washington và Berlin trong những ngày qua đang có nhiều bất đồng sâu sắc liên quan đến xung đột giữa Mỹ - Iran.

Hôm 27/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có một số nhận xét có phần gay gắt về quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran khi ông cho rằng Tehran đang làm Washington “mất thể diện” khi tới Pakistan mà không đạt được kết quả nào.

"Người Iran rõ ràng rất giỏi trong việc đàm phán hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán. Họ để người Mỹ tới Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả nào. Washington đang bị Tehran làm mất thể diện, tôi hy vọng điều này sẽ không tái diễn", ông Merz phát biểu.

Tổng thống Trump sau đó đã chỉ trích ông Merz vì những nhận xét mang tính hoài nghi chiến lược của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.