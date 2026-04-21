Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: EPA

Theo Kyiv Independent và RT, khi được hỏi về khả năng các phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Ukraine, ông Zelensky đã nói như vậy hôm 20/4.

Người đứng đầu Ukraine cũng chủ động hạ thấp kỳ vọng về một chuyến thăm của phái viên Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng giới truyền thông không nên biến sự xuất hiện của các ông Jared và Witkoff thành một loại sự kiện gây chú ý đặc biệt, bởi vì Ukraine đang liên lạc với họ.

Tổng thống Zelensky nói: "Tôi tin rằng chuyến thăm của họ cần thiết không phải bởi vì chúng ta, mà là vì chính họ. Việc họ đến Moscow mà không đến Kiev là thiếu tôn trọng. Điều đó đơn giản là thiếu tôn trọng. Tôi hiểu rằng việc sắp xếp hậu cần của chúng ta phức tạp hơn nhưng mọi người đều đang di chuyển".

Ông Zelensky tiếp tục hạ thấp vấn đề địa điểm và nói “nếu họ không muốn, chúng ta có thể gặp ở các quốc gia khác”. Ông nhấn mạnh mục tiêu chính của Kiev là đạt được kết quả, cụ thể là một lệnh ngừng bắn dọc theo đường ranh giới tiếp xúc hiện tại. Moscow đã phản đối loại thỏa thuận ngừng bắn như vậy, lập luận rằng nó chỉ giúp Kiev phục hồi quân đội và có thêm vũ khí từ phương Tây.

Ông Witkoff, người đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình để giải quyết xung đột Nga và Ukraine, đã thực hiện 6 chuyến đi đến Moscow kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Ông Witkoff cũng gặp các quan chức Ukraine nhưng chưa bao giờ ở Kiev. Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông và đại diện Ukraine là ở Miami vào tháng trước.

Đầu tháng này, ông Zelensky đã chỉ trích các nhà đàm phán Mỹ vì cho là họ quá thân thiết với Tổng thống Nga Putin và còn than phiền rằng họ đã “dành quá nhiều thời gian” với nhà lãnh đạo Nga. Ông nói: “Vấn đề là họ tin tưởng ông Putin. Đó là điều đáng tiếc”.