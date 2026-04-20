Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/4 đã có cuộc họp báo nhằm nói về mối quan hệ giữa Nga và châu Âu, thị trường năng lượng toàn cầu và tình hình Trung Đông.

Khi được hỏi rằng liệu chiến thắng của liên minh do ông Rumen Radev dẫn dắt tại Bulgaria cùng một số diễn biến gần đây có thể là dấu hiệu "làm tan băng" trong quan hệ Nga - châu Âu hay không, ông Peskov trả lời: "Tôi nghĩ hiện vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận về việc bầu không khí chung ở châu Âu đang thay đổi. Xét cho cùng, chúng tôi vẫn đang nhận được những tuyên bố rất khác nhau từ Brussels".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, ông Peskov cũng hoan nghênh các phát biểu của ông Radev, người dự kiến trở thành thủ tướng tiếp theo của Bulgaria, cũng như một số lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi nối lại đối thoại với Nga. "Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đối thoại với bất kỳ quốc gia nào", ông Peskov nhấn mạnh.

Về vấn đề năng lượng, phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định Nga "vẫn là một đối tác quan trọng và có trách nhiệm" với thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nguồn cung từ Nga sẽ đóng một vai trò "không thể thay thế".

Theo ông Peskov, tình tại Trung Đông hiện "vô cùng mong manh và khó lường" khi các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được kết quả mong muốn. "Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể tiếp tục đối thoại, tránh leo thang căng thẳng. Nga luôn sẵn sàng hỗ trợ để tìm ra một giải pháp hòa bình tại Trung Đông", ông Peskov nói.