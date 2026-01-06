Nguồn tin rò rỉ uy tín Ice Universe, người khẳng định đã trực tiếp nhìn thấy một phần thiết kế vật lý của máy, cho biết Galaxy S26 Ultra hứa hẹn mang lại diện mạo tinh tế hơn so với Galaxy S25 Ultra. Theo leaker này, điểm nhấn nằm ở cụm camera sau mới với phong cách khá tương đồng với iPhone 17 Pro Max.

Các mẫu máy mô hình Galaxy S26 Ultra. Nguồn ảnh: Ice Universe

Thiết kế S26 Ultra được trau chuốt hơn

Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ có ngôn ngữ thiết kế mới, trong đó ba trong bốn camera phía sau sẽ được gom lại trong một dải dạng “viên thuốc” (pill-shaped). Ice Universe nói rằng đã nhìn thấy cận cảnh một số chi tiết của phiên bản thử nghiệm và khẳng định Samsung đã loại bỏ các vòng camera dạng “đĩa than” vốn bị chê là rẻ tiền ở thế hệ trước.

Thay vào đó, Galaxy S26 Ultra sử dụng các vòng kim loại mới bao quanh ống kính, tạo cảm giác cao cấp hơn và mang phong cách khá giống cụm camera trên iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, các vòng này mảnh hơn đáng kể, giúp tổng thể mặt lưng trở nên tinh gọn.

Theo leaker này, thiết kế vòng camera mới mang lại cảm giác sang trọng, đồng thời tạo nên vẻ ngoài tối giản và sạch sẽ hơn cho Galaxy S26 Ultra – điều mà những người yêu thiết kế phẳng sẽ đánh giá cao.

Không chỉ cụm camera, hình dáng tổng thể của máy cũng có sự thay đổi. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sở hữu các góc bo tròn nhiều hơn so với Galaxy S25 Ultra, thay vì phong cách vuông vức mạnh mẽ quen thuộc.

Sự điều chỉnh này khiến khe cắm S Pen phải dịch sát về cạnh máy, kéo theo việc bút cảm ứng cũng có ngoại hình bất đối xứng mới.

Một điểm đáng chú ý khác là vật liệu khung viền. Nguồn tin rò rỉ cho rằng Samsung sẽ không tiếp tục dùng titan như trên thế hệ hiện tại. Dù chưa rõ hãng sẽ quay lại khung nhôm như Galaxy S23 Ultra hay sử dụng hợp kim khác, nhưng động thái này dường như phản ánh xu hướng tương tự của Apple, khi iPhone 17 Pro Max đã trở lại với khung nhôm.

Nguồn đáng tin cậy Ice Universe tiết lộ về thiết kế Galaxy S26 Ultra. Ảnh chụp màn hình X

Titan tuy cao cấp nhưng đắt đỏ hơn nhôm, đồng thời xuất hiện những lo ngại rằng chất liệu này có thể góp phần khiến thiết bị dễ nóng hơn. Nhôm lại có ưu điểm nhẹ hơn, giúp tối ưu khối lượng tổng thể của máy.

Chính vì vậy, Galaxy S26 Ultra được cho là chỉ nặng khoảng 214g, nhẹ hơn đôi chút so với mức 218g của Galaxy S25 Ultra. Dù chênh lệch không lớn, điều này vẫn giúp máy cầm nắm dễ chịu hơn trong sử dụng thực tế.

Tạo dựng bản sắc mới cho dòng Ultra

Các góc bo tròn hơn và cụm camera tạo thành “đảo” rõ rệt chắc chắn không phải những thay đổi nhỏ, nhưng chúng vẫn chưa đủ để khiến Samsung “lột xác hoàn toàn” về ngoại hình.

Tuy vậy, khi ngày càng nhiều chi tiết bị rò rỉ, bức tranh tổng thể đang dần rõ nét: Samsung đang tái định hình Galaxy S26 Ultra theo hướng có cá tính riêng.

Sự kết hợp giữa làm mới thiết kế, tinh giản chi tiết và điều chỉnh chất liệu có thể mang tới cảm giác sử dụng khác biệt, ngay cả khi cấu hình phần cứng không thay đổi quá nhiều so với Galaxy S25 Ultra. Điều này cũng phản ánh chiến lược quen thuộc của Samsung trong những năm gần đây khi hãng chú trọng trải nghiệm tổng thể và nhận diện thương hiệu, thay vì chỉ chạy đua thông số.

Galaxy S26 Ultra vì thế được kỳ vọng không chỉ là bản nâng cấp tuần tự mà trở thành thiết bị mang “bản sắc” mới, hiện đại hơn, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ lại chất Ultra vốn gắn liền với bút S Pen, cụm camera cao cấp và vai trò flagship đầu bảng của Samsung.

Kỳ vọng của người dùng và câu hỏi còn bỏ ngỏ

Dù những thông tin trên mới chỉ dừng ở mức rò rỉ, chúng cũng đủ để thổi luồng gió mới vào thị trường smartphone cao cấp. Việc Galaxy S26 Ultra được so sánh ngày càng nhiều với iPhone 17 Pro Max cho thấy cuộc đua thiết kế giữa hai ông lớn vẫn tiếp tục nóng bỏng.

Người dùng giờ đây chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ Samsung rằng liệu những thay đổi này chỉ dừng ở “làm đẹp” hay sẽ song hành cùng cải tiến thực sự về trải nghiệm? Và liệu sự tương đồng với iPhone là chiến lược “đi gần”, hay Samsung vẫn giữ được bản sắc riêng?

Tất cả sẽ chỉ được xác nhận khi Galaxy S26 Ultra chính thức ra mắt, nhưng rõ ràng là chiếc flagship tiếp theo của Samsung đang tiến rất gần đến một ngôn ngữ thiết kế tinh tế, cao cấp và nhất quán hơn, điều mà thị trường đã chờ đợi suốt nhiều thế hệ Ultra vừa qua.

(Theo PhoneArena, Techradar)