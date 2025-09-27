Điều quan trọng là thời điểm ăn trứng, bởi ăn đúng lúc không chỉ tăng cảm giác no, hạn chế ăn vặt mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Quốc tế về Béo phì, những người ăn trứng vào bữa sáng giảm cân và giảm số đo vòng eo nhiều hơn so với nhóm ăn bữa sáng giàu tinh bột, dù tổng lượng calo giữa hai nhóm như nhau. Điều này cho thấy việc lựa chọn trứng làm món ăn vào thời điểm phù hợp có thể tối ưu hiệu quả giảm cân.

Trứng có thể sử dụng chế biến nhiều món ăn khác nhau. Ảnh: Ban Mai

Ăn trứng vào bữa sáng: Khởi đầu “vàng” cho ngày mới

Các nhà nghiên cứu cho rằng bữa sáng là thời điểm lý tưởng nhất để ăn trứng. Protein trong trứng giúp kích hoạt hormone tạo cảm giác no, ổn định đường huyết và ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều vào các bữa sau.

Lợi ích:

- Giúp no lâu: Protein tiêu hóa chậm, giúp giảm cảm giác đói giữa buổi sáng.

- Tăng trao đổi chất: Một bữa sáng giàu protein làm tăng hiệu ứng sinh nhiệt, tức là lượng calo mà cơ thể đốt cháy để tiêu hóa thức ăn.

- Ổn định năng lượng: Trứng giúp giữ mức đường huyết ổn định, nhờ đó cơ thể có nguồn năng lượng đều đặn trong nhiều giờ.

Nhờ những lợi ích trên, ăn trứng vào bữa sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất ngay từ đầu ngày, khiến cơ thể đốt calo hiệu quả hơn.

Ăn trứng sau khi tập: Tăng cường phục hồi và xây dựng cơ

Không chỉ tốt vào buổi sáng, trứng còn là lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn sau tập luyện. Hàm lượng protein và axit amin trong trứng hỗ trợ tái tạo các sợi cơ bị phá vỡ trong quá trình tập thể dục, đồng thời giúp duy trì khối cơ nạc - yếu tố quan trọng để giữ mức trao đổi chất cao.

Lợi ích:

- Phục hồi cơ bắp: Axit amin trong trứng giúp tái tạo và xây dựng lại cơ hiệu quả.

- Giảm đau nhức: Bổ sung protein sau tập giúp giảm tình trạng đau cơ muộn.

- Hỗ trợ giảm mỡ: Khi khối cơ được duy trì, cơ thể đốt nhiều calo hơn, kể cả khi nghỉ ngơi.

Kết hợp trứng vào bữa ăn sau tập sẽ giúp bạn tăng hiệu quả giảm mỡ và nâng cao sức bền cơ bắp.

Ăn trứng vào buổi tối: Hỗ trợ giấc ngủ và kiểm soát cơn đói

Trứng chứa tryptophan và melatonin - các hợp chất giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn. Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng, bởi thiếu ngủ thường làm tăng cảm giác thèm ăn.

Lợi ích:

- Hỗ trợ giấc ngủ: Giúp điều hòa nhịp sinh học, phục hồi cơ thể.

- Ít calo nhưng giàu dinh dưỡng: Trứng cung cấp vitamin, khoáng chất mà không làm bạn nạp thừa năng lượng.

- Kiểm soát cơn đói: Giúp no lâu, hạn chế ăn vặt buổi tối.

Bạn có thể lựa chọn nhiều cách chế biến: trứng luộc để mang theo tiện lợi, trứng bác, chiên rán kết hợp với rau củ và thịt nạc để tạo bữa ăn cân bằng hoặc bánh trứng nướng cho bữa phụ. Ăn trứng ở các bữa khác nhau trong ngày giúp thực đơn đa dạng mà vẫn hỗ trợ giảm cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người khỏe mạnh có thể ăn tối đa 7 quả trứng mỗi tuần. Người có bệnh lý liên quan đến cholesterol hoặc tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.