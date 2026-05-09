Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/BTGDVTU ngày 1/4/2026, ngày 8/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Cốc Lầu tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại hai thôn Nậm Tông và Nậm Lòn, thu hút hơn 200 người dân và đồng bào theo tôn giáo tham dự.

Tại hội nghị, người dân được phổ biến những nội dung cốt lõi về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời nhận diện các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Điểm nổi bật của đợt tuyên truyền lần này là phương pháp triển khai sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm. Nội dung được lựa chọn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; cách truyền đạt gần gũi, sử dụng ngôn ngữ đời sống giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tiếp thu. Qua đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được chuyển tải trực tiếp đến nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tình trạng “nghèo thông tin” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.

Với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, các hội nghị không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn dành thời gian trao đổi, lắng nghe tâm tư, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến sinh hoạt tôn giáo, đời sống và an ninh trật tự tại địa phương. Qua đối thoại trực tiếp, nhiều băn khoăn của người dân được tháo gỡ, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng quy định trong sinh hoạt tôn giáo, không tham gia các hoạt động trái pháp luật; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ đến từ nội dung mà còn phụ thuộc lớn vào phương pháp tiếp cận. Khi cán bộ xuống tận thôn bản, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, thông tin được truyền tải nhanh hơn, chính xác hơn và tạo sự đồng thuận rõ nét hơn trong cộng đồng.

Khi chủ trương của Đảng thực sự đến được với người dân bằng những cách làm phù hợp, hiệu quả mang lại không chỉ là chuyển biến trong nhận thức mà còn tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị gần dân, vì nhân dân phục vụ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.