Theo RT, động thái trên diễn ra sau khi Pakistan đưa vào sử dụng máy bay chiến đấu J-10C do Trung Quốc sản xuất. Pakistan cho biết, nước này đã sử dụng chiếc J-10C trong chiến đấu khi xung đột với Ấn Độ vào năm 2025.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã tham dự lễ hạ thủy tại thành phố cảng Tam Á, miền nam Trung Quốc, cùng với Đô đốc Naveed Ashraf, Tư lệnh Hải quân Pakistan và các quan chức cấp cao khác của cả hai nước. Ông Zardari, đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, mô tả việc đưa tàu ngầm vào sử dụng là một “cột mốc lịch sử” đối với hải quân nước này.

Tàu ngầm lớp Hangor dựa trên thiết kế tàu ngầm Type 039A của Trung Quốc. Tàu có thể chở thủy thủ đoàn lên đến 38 người và được trang bị ngư lôi, tên lửa chống hạm.

Theo một thỏa thuận trị giá khoảng 5 tỷ USD được hai nước ký kết năm 2015, 4 tàu ngầm đang được đóng tại Trung Quốc và giao cho Pakistan, trong khi 4 chiếc còn lại sẽ được đóng tại Pakistan. Quốc gia Nam Á này đã từ lâu dựa vào hạm đội tàu ngầm như một yếu tố then chốt trong việc răn đe nước láng giềng Ấn Độ.

Trong cuộc xung đột Kashmir năm ngoái, Islamabad tuyên bố đã sử dụng máy bay chiến đấu J-10C do Trung Quốc sản xuất để bắn hạ máy bay Ấn Độ, bao gồm cả máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Tuy nhiên, New Delhi chưa xác nhận tuyên bố này.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), khoảng 81% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan trong giai đoạn 2020-2024 có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các dự án liên doanh của Trung Quốc và Pakistan bao gồm tàu ​​ngầm Hangor cũng như máy bay chiến đấu JF-17.