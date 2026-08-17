Bên cạnh trọng tài chính Yusuke Ohashi là 2 trợ lý cũng đến từ Nhật Bản, gồm Takeshi Asada và Michiyama Satoshi. Trọng tài thứ 4 được giao cho ông Naufal Adya Fairuski, người Indonesia.

Trọng tài Yusuke Ohashi (32 tuổi) bắt đầu sự nghiệp cầm còi từ năm 2010, được phong cấp FIFA vào năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, vị Vua áo đen này rút tổng cộng 345 thẻ vàng, 10 thẻ đỏ trực tiếp và 47 quả phạt đền.

Trọng tài Yusuke Ohashi.

Ông Ohashi chủ yếu cầm còi các trận đấu tại giải Nhật Bản. Ở mùa giải gần nhất, ông có 12 trận bắt chính ở giải J-League. Với giải ASEAN Cup 2026, vị trọng tài người Nhật Bản bắt chính 3 trận đấu ở bảng B giữa Malaysia vs Myanmar (2-1), Thái Lan vs Myanmar (2-0), Philippines vs Thái Lan (0-1). Ông rút 10 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ khi điều hành 3 trận đấu trên.

Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia, trọng tài chính là ông Lutfullin Rustam người Uzbekistan. Trọng tài này có quyết định đáng chú ý là xóa tấm thẻ đỏ dành cho thủ môn Patrik Lê Giang sau khi tham khảo VAR.

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình. Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết.

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