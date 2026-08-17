“Malaysia là đội chủ nhà, nhưng Việt Nam mới là những người giành chiến thắng 2-0, tạo lợi thế rất lớn và mở rộng cánh cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026”, tờ Kompas bình luận.

“Trước khi nghĩ tới trận tranh chức vô địch, Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trong trận lượt về bán kết tại sân Mỹ Đình vào thứ Tư”.

Xuân Son ghi bàn cho Việt Nam. Ảnh: VFF

Kompas bình luận: “Malaysia cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để tìm bàn thắng sớm, qua đó tạo thuận lợi trước trận lượt về.

Harimau Malaya chủ động tấn công và có cơ hội đầu tiên. Cú dứt điểm của Faris Danish bị hàng thủ Việt Nam ngăn chặn. Sau đó, Pavithran Gunalan tung cú sút chân trái rất căng từ khá xa, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang bắt gọn.

Dần dần, Việt Nam giành lại thế chủ động trong việc kiểm soát bóng, buộc Malaysia phải lùi sâu hơn và trông chờ vào những pha phản công.

Malaysia thực tế chơi khá tốt trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thiếu sự sắc bén trong khâu tận dụng cơ hội. Điển hình là tình huống bỏ lỡ của Daryl Sham ở phút 35.

Việt Nam kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng phá vỡ thế bế tắc ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Từ quả tạt bên cánh phải của Tiến Anh, Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn.

Đó là đòn đau với Malaysia, bởi trong phần lớn 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà chơi khá tốt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm”.

Cũng theo Kompas, “VAR thay đổi bước ngoặt trận đấu”.

Việt Nam giành lợi thế lớn trước lượt về. Ảnh: VFF

Tờ báo Indonesia tiếp: “Sang hiệp 2, Harimau Malaya tiếp tục khai thác hai cánh nhờ sở hữu những cầu thủ chạy biên giàu tốc độ. Tuy nhiên, sau một giờ thi đấu, đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Malaysia tưởng như có lợi thế lớn ở phút 61, khi thủ môn Lê Giang nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trọng tài cho rằng anh phạm lỗi nguy hiểm với Sumareh.

Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài rút lại quyết định. Việt Nam tiếp tục thi đấu với đủ 11 người. Tình huống này trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Sau đó, Việt Nam lấy lại thế chủ động và liên tục gây sức ép. Đội khách có liên tiếp 3 cơ hội thông qua Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Hoàng Hên và Phạm Xuân Mạnh, nhưng đều không thể đưa bóng đi trúng đích.

Đến phút 86, Việt Nam ăn mừng bàn thắng thứ 2. Đường chuyền của Quang Hải hướng đến Nguyễn Đình Bắc trong vòng cấm, Faris Danish cố gắng can thiệp nhưng phản lưới nhà lưới nhà”.

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