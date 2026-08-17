Tuyển Việt Nam thi đấu bản lĩnh

Chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup thực sự cảm xúc. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc không tốt, chơi bế tắc và bị đối thủ ép sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Đúng ở thời điểm khó khăn nhất, Xuân Son tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới đội chủ nhà, giúp tuyển Việt Nam mở tỷ số và giải tỏa tâm lý, mở ra chiến thắng đầy xứng đáng.

BLV Quang Huy đánh giá, nếu Malaysia tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn trước, mọi thứ có thể sẽ rất khác. Malaysia từng thắng tuyển Việt Nam ở bán kết của giải đấu này trong quá khứ. Vì vậy, dù đối đầu với tuyển Việt Nam được đánh giá là cửa trên, người Malaysia vẫn có những hy vọng, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Malaysia gây ra nhiều khó khăn ở hiệp 1. Ảnh: V.A

"Tôi nghĩ Malaysia vào trận với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng tuyển Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch ASEAN Cup và đã chơi rất bản lĩnh", BLV Quang Huy khẳng định.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục để lại dấu ấn lớn. Không như vòng bảng, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đạo học trò chơi chậm, chắc, chờ đợi cơ hội. Có thời điểm trong hiệp 1, Malaysia giành quyền kiểm soát bóng vượt trội so với tuyển Việt Nam.

"Tuyển Việt Nam trong những phút đầu tiên chơi theo kiểu chịu đựng. Để rồi khi chúng ta bung đòn, lập tức đội bạn bắt đầu lúng túng. Càng về sau, chúng ta càng tạo được nhiều cơ hội hơn, những tình huống nguy hiểm xuất hiện với mật độ dày đặc hơn trước khung thành Malaysia.

Cách bố trí nhân sự của HLV Kim Sang Sik rất hay. Tôi vẫn thích kiểu làm này, tức là qua mỗi trận đấu, không trận nào giống trận nào. Thành ra đối thủ không thể biết để bắt bài", BLV Quang Huy phân tích.

HLV Kim Sang Sik có nhiều chiêu. Ảnh: V.A

"Đình Bắc lao động rất cần mẫn. Có thể chúng ta không nhắc nhiều đến Đình Bắc trong các bàn thắng, nhưng cậu ấy chỉ kém duyên, chứ từ đầu đến cuối trận vẫn hoạt động rất năng nổ. Bóng đá là như thế.

Tài Lộc cũng là cầu thủ hoạt động rất năng nổ. Có cậu ấy, tuyển Việt Nam luôn tạo ra cảm giác thích đá ba mũi cũng được mà đá hai mũi cũng được.

Còn khi những cầu thủ khác như Hoàng Hên hay Quang Hải vào sân, họ cũng để lại dấu ấn của mình. Với Quang Hải, tôi vẫn thích một kịch bản là anh ấy vào sân từ băng ghế dự bị, khi đó số 19 luôn có cái duyên của mình", BLV Quang Huy nhận xét thêm về từng cá nhân ở tuyển Việt Nam.

Thận trọng ở Mỹ Đình

Đánh bại đối thủ 2-0 trên sân khách ở trận lượt đi, về lý thuyết tuyển Việt Nam gần như đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bài học trước chính Malaysia của "Những chiến binh sao vàng" vẫn còn đó. Tại AFF Cup 2014 (tiền thân của ASEAN Cup), tuyển Việt Nam thắng 2-1 trên sân khách nhưng sau khi về Mỹ Đình bất ngờ thua 2-4, chung chuộc thúc thủ 3-5, không thể đi tiếp tới trận cuối cùng.

Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn... Ảnh: V.A

"Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam để Malaysia khoét vào nách hàng thủ. Vị trí phối hợp giữa trung vệ lệch biên và cầu thủ đá cánh có nhiều thời điểm chưa được tốt.

Cũng may là Malaysia dứt điểm không thật tốt. Nếu không, thậm chí họ có thể ghi bàn trước. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế, nhưng không thể chủ quan, khinh địch", BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm.

Nhưng phải hết sức thận trọng. Ảnh: VFF

"Tuyển Việt Nam dẫn trước hai bàn, nhưng nếu đá ở Mỹ Đình để đội bạn ghi bàn trước thì mọi chuyện vẫn có thể trở nên phức tạp. Chỉ khi trọng tài nổi còi mãn cuộc thì mới có thể khẳng định mình giành chiến thắng. Những bài học đau lòng trước Malaysia vẫn còn đó.

Tuyển Việt Nam hiện tại mạnh hơn trước, nhưng chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận. Những gì xảy ra và được xem là sai lầm thì trận sau không nên mắc lại nữa. Tuyển Việt Nam phải bịt thật chặt hai biên, không cho Malaysia có cơ hội từ những miếng đánh sở trường", BLV Quang Huy chốt lại.

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