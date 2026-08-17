Đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Xuân Son và các đồng đội trải qua một trận đấu rất khó khăn, và vì thế chiến thắng của nhà ĐKVĐ càng trở nên ý nghĩa.

Ngay sau trận đấu, VFF thưởng nóng tuyển Việt Nam 1,5 tỷ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và màn trình diễn đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: VFF

Trước đó, VFF thưởng hơn 2 tỷ đồng sau khi tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng. Như vậy, tính đến thời điểm này, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận tổng tiền tưởng là 3,5 tỷ đồng. Con số này chắc chắn sẽ cao hơn nhiều nếu "Những chiến binh sao vàng" bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Sáng 17/8, tuyển Việt Nam từ khách sạn di chuyển ra sân bay Kuala Lumpur để lên đường về nước. Dự kiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có mặt tại Hà Nội vào lúc 14h40 cùng ngày.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik lên đường về nước trong sáng 17/8. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam dù thắng 2-0 ở trận lượt đi, nhưng vẫn phải rất tập trung ở trận lượt về, khi Malaysia chắc chắn sẽ chơi không còn gì để mất. Trận tái đấu giữa hai đội diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

“Dù chúng tôi chiến thắng 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn. Tuyển Việt Nam gặp một số vấn đề trong triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà sắp tới, đồng thời Ban huấn luyện giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực để hướng tới lượt về”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn