Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận, ông khó có thể trở lại với công việc huấn luyện, sau khi khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ đầy vinh quang tại Man City.

Người bạn thân Txiki Begiristain cũng khuyên Pep Guardiola nên dành thời gian khám phá cuộc sống bên ngoài bóng đá.

Pep Guardiola có thể giã từ nghiệp huấn luyện - Ảnh: SunSport

Guardiola dự định nghỉ ngơi quãng thời gian dài. Thậm chí, nhà cầm quân 55 tuổi không loại trừ khả năng sẽ không trở lại băng ghế huấn luyện.

Đội tuyển Italia từng tiếp cận Pep với mong muốn bổ nhiệm ông làm HLV trưởng hồi đầu hè. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Man City từ chối vì cảm thấy quá mệt mỏi để bắt đầu thử thách mới.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu mới của Amazon mang tên A Beautiful Obsession, Guardiola nói: "Ngay cả tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Ở thời điểm này, cảm giác là sẽ rất khó để trở lại. Tôi cần làm mới bản thân sau nhiều chuyện xảy ra trong đời sống cá nhân.

Tôi cần tìm lại chính mình thông qua những điều khác. Tôi muốn được ngồi xuống, tạm thời không nghĩ ngợi gì. Đó là mục tiêu quan trọng nhất lúc này."

Txiki Begiristain rời cương vị Giám đốc bóng đá Man City hè năm 2025, sau 9 năm sát cánh cùng Guardiola.

Cựu Giám đốc bóng đá Man City kể lại: "Tôi luôn muốn giải thích điều này với Pep: bạn có thể thua 0-3, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và còn rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời để tận hưởng bên bạn bè.

Nhưng nếu Pep chỉ gặp những người làm bóng đá và bóng đá là tất cả những gì ông ấy biết, Pep sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy mình đã sống suốt thời gian qua. Pep cần thời gian để bước ra ngoài và thực sự rời xa bóng đá."