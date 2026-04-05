Do dính án cấm chỉ đạo, Pep Guardiola theo dõi trận đấu cùng cô con gái cả, Maria, đưa ra những chỉ đạo quan trọng để Man City thắng to 4-0 Liverpool.
Trên sân nhà Etihad, Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số 4-0, trong đó Haaland lập hat-trick cùng bàn còn lại của Semenyo.
Với kết quả này, đoàn quân của Pep Guardiola lập kỷ lục 8 lần liên tiếp tiếp góp mặt tại bán kết FA Cup.
Ở cuộc so tài tối 4/4, Pep Guardiola ‘khổ sở’ phải làm khán giả, do nhận đủ số thẻ vàng. Ông theo dõi trận đấu cùng cô con gái cả xinh đẹp, Maria.
Có thể thấy đủ các sắc thái của vị chiến lược gia bậc thầy trên khán đài Etihad, lúc thì trầm ngâm khi thì đứng bật dậy. Nhìn thế trận trên sân, Pep Guardiola đã liên lạc với đội ngũ BHL để đưa ra những chỉ đạo quan trọng gửi đến trợ lý Pepijn Lijnders.
Có khoảnh khắc Pep khiến nhiều người ngạc nhiên, vì nhìn vào biểu lộ của ông, tưởng như Man City đang bị Liverpool dẫn bàn, dù thực tế đội nhà dẫn 4-0. Phải đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới thấy ông nở nụ cười, ăn mừng cùng con gái Maria.