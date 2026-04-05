Trên sân nhà Etihad, Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số 4-0, trong đó Haaland lập hat-trick cùng bàn còn lại của Semenyo.

Với kết quả này, đoàn quân của Pep Guardiola lập kỷ lục 8 lần liên tiếp tiếp góp mặt tại bán kết FA Cup.

Ở cuộc so tài tối 4/4, Pep Guardiola ‘khổ sở’ phải làm khán giả, do nhận đủ số thẻ vàng. Ông theo dõi trận đấu cùng cô con gái cả xinh đẹp, Maria.

Phản ứng của thuyền trưởng Man City ở tình huống Cherki bị phạm lỗi nhưng đội không được hưởng quả 11m. Ảnh: The Touchline

Có thể thấy đủ các sắc thái của vị chiến lược gia bậc thầy trên khán đài Etihad, lúc thì trầm ngâm khi thì đứng bật dậy. Nhìn thế trận trên sân, Pep Guardiola đã liên lạc với đội ngũ BHL để đưa ra những chỉ đạo quan trọng gửi đến trợ lý Pepijn Lijnders.

Ông cũng có những giải thích liên quan đến trận đấu cho con gái, khi cô đưa ra những thắc mắc

Chuẩn bị hết hiệp 1, ông đứng lên để vào phòng thay đồ gặp toàn đội

Có khoảnh khắc Pep khiến nhiều người ngạc nhiên, vì nhìn vào biểu lộ của ông, tưởng như Man City đang bị Liverpool dẫn bàn, dù thực tế đội nhà dẫn 4-0. Phải đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới thấy ông nở nụ cười, ăn mừng cùng con gái Maria.

