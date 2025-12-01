Thất vọng “Los Blancos”

Dưới ánh đèn Montilivi, Real Madrid chịu áp lực từ chiến thắng của Barcelona trước Alaves, đồng thời hy vọng tìm lại niềm vui chiến thắng mà họ đã đánh mất ở La Liga vài tuần nay.

Kết quả là cú sảy chân khác khi Real Madrid chỉ giành kết quả hòa 1-1 với Girona, một trong những đội tấn công và phòng ngự kém nhất La Liga 2025/26.

Real Madrid gây thất vọng. Ảnh: EFE

Trận hòa cũng là dấu chấm than cho một chuỗi ngày mà quyền lực của Real Madrid đang rạn nứt. Sau khởi đầu tưng bừng và lập những kỷ lục, đội quân của Xabi Alonso phải nhường ngôi đầu bảng cho Barca.

Trong 3 vòng liên tiếp, Real Madrid chỉ biết hòa trước các đối thủ không quá mạnh. Họ đánh rơi đến 6 điểm trước Rayo Vallecano, Elche và giờ là Girona. Uy thế từ những bàn thắng của Kylian Mbappe đã bị bào mòn dễ dàng.

Vấn đề không nằm ở một pha phối hợp lỗi, một pha xử lý hỏng, hay một khoảnh khắc thiếu tập trung. Nó là cảm giác “kẹt bánh”, điều gợi nhớ mùa trước, khi Carlo Ancelotti luôn kêu gọi toàn đội nỗ lực nhiều hơn.

Real Madrid trở thành cỗ máy không còn trơn tru, dù linh kiện vẫn sáng loáng. Đội khách cầm bóng, tiến lên rồi bế tắc. Họ có thể tạo áp lực, nhưng thiếu đường ra khỏi mê cung.

Trận gặp Girona cho thấy rõ câu chuyện về khoảng trống Toni Kroos vẫn còn tồn tại. Việc Real Madrid kiểm soát không chuyển hóa thành ưu thế, thế trận không biến thành điểm số.

Bàn gỡ của Kylian Mbappe từ chấm phạt đền là khoảnh khắc cứu rỗi, nhưng cũng là lời cảnh báo. Khi gặp đối thủ phòng ngự có chiều sâu và kỷ luật tốt, “Los Blancos” mất nhịp điệu, thiếu ý tưởng.

Lời thừa nhận “phải thay đổi động lực” của Mbappe sau trận đấu là tiếng chuông báo động từ chính phòng thay đồ. Để đua vô địch, họ cần duy trì phong độ và động lực tốt hơn.

Nhìn ra châu Âu, vết nứt còn lộ rõ hơn. Real Madrid thua 0-1 trên sân Liverpool khi đối thủ này đang khủng hoảng nặng nề.

Gần đây, chiến thắng 4-3 trước Olympiacos để lộ Real Madrid rất dễ tổn thương. Đôi khi đội bóng mang cảm giác chỉ có hai nhân vật tồn tại: Mbappe, tác giả cú “poker” tại Hy Lạp, cùng Thibaut Courtois.

Vấn đề Real Madrid

Hơn cả một trận hòa, mạch cảm xúc của Real Madrid đã bị gãy. Đáng chú ý hơn, điều đó đến từ sau trận Siêu kinh điển thắng Barca 2-1. Kể từ đó, ngoài chiến thắng trước Valencia, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất nhạt nhòa.

Trách nhiệm thuộc về ai? Xabi Alonso luôn bị nhắc đến đầu tiên. Ông đang trả giá cho một hệ thống chưa ổn định.

Triết lý kiểm soát đòi hỏi nhịp độ, cự ly, và niềm tin. Tuy vậy, cả 3 yếu tố này chưa được đồng bộ. Real Madrid không phải Bayer Leverkusen, nơi Alonso được thoải mái làm việc và là trung tâm của mọi thứ.

Mbappe là không đủ với Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Real Madrid hiện tại phụ thuộc nhiều vào những bàn thắng của Mbappe. Trong khi đó, chấn thương của Dean Huijsen và Trent Alexander-Arnold không giỏi việc phòng ngự khiến hệ thống mất cân bằng.

Hơn nữa, Alonso đang chưa thuyết phục được phòng thay đồ và ban lãnh đạo trong một số quyết định chuyên môn. Ông có mâu thuẫn đáng kể với một số công thần, như Vinicius Junior hay Federico Valverde.

Chính vì thế, ngay cả khi Barca chưa thi đấu thuyết phục và liên tục bị mất người vì chấn thương, đội quân của Hansi Flick vẫn giành được ngôi đầu bảng.

Ngôi đầu La Liga đổi chủ không phải vì Barca bùng nổ, mà bởi chính Real Madrid đánh rơi điểm. Mbappe hiểu rõ điều đó, nên kêu gọi các đồng đội ủng hộ Alonso và tìm lại động lực đã mất.

La Liga vẫn còn chặng đường dài phía trước. Cuộc đua ngôi đầu đang khốc liệt hơn bao giờ hết. Atletico hiện cũng bám sát phía sau hai thế lực lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp.

Để trở lại ngôi đầu bảng, Real Madrid cần hơn một lời kêu gọi của Mbappe. Họ cần tái cấu trúc nhịp chơi, giảm lệ thuộc vào cá nhân. Quan trọng hơn là tất cả phải nhìn cùng hướng với Alonso.