Hiện đội bóng thành Manchester đang đàm phán chuyển nhượng Akanji với Galatasaray, thương vụ bán trị giá 15 triệu bảng Anh.

Nhà báo Jack Gaughan (Sportsmail) tiết lộ, Pep Guardiola không giữ chân học trò, để cho Akanji tự quyết định tương lai của mình.

Pep Guardiola sẵn sàng để Akanji ra đi - Ảnh: ESPN

Ngoài trung vệ người Thụy Sĩ, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến thủ thành Ederson.

Manuel Akanji có tên trong danh sách dự bị trận mở Ngoại hạng Anh với Wolves. Tuy nhiên, anh không được ra sân thi đấu phút nào.

Hậu vệ 30 tuổi vẫn còn hai năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, sau khi gia nhập từ Dortmund với mức phí 15 triệu bảng Anh hè 2022.

Nếu Man City có thể thu hồi được khoản tiền tương tự từ Glatasaray thì đây là thương vụ ấn tượng, bởi Akanji đã giúp CLB giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và chiếc cúp Champions League danh giá.

Động thái đưa Josko Gvardiol trở lại vị trí trung vệ của Guardiola làm tăng sự cạnh tranh ở trung tầm hàng phòng ngự, khiến khả năng Akanji ra đi hè này cao hơn.