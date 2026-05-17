Man City thắng 1-0 Chelsea, ở trận chiến tranh chiếc cúp FA trên sân Wembley, tối 16/5, nhờ cú đánh gót đầy ngẫu hứng và đẹp mắt của Semenyo, sau đường chuyền từ Haaland, ở phút 72.

Pep dẫn dắt Man City chiến thắng danh hiệu thứ 20, giữa những hoài nghi ông có thể rời đi vào cuối mùa. Ảnh: X Man City Ever

Sau trận đấu, trung vệ John Stones tiết lộ, cơn thịnh nộ của Pep Guardiola trong giờ nghỉ giải lao đã giúp đội tỉnh ngộ, giành chiến thắng.

“Pep Guardiola thực sự rất tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nổi trận lôi đình đến thế. Pep đầy nhiệt huyết và chỉ muốn chúng tôi ra sân một cách khí thế và khát khao giành chiến thắng trong trận chung kết.

Ông ấy nói đội chơi tệ và thiếu sức sống trong hiệp 1, do vậy muốn thấy một Man City quyết tâm, chạy chỗ và gây sức ép lên đối thủ”.

Quả nhiên, ‘cơn giận’ của Pep đã mang lại hiệu quả, Man City đã giành được chiếc cúp thứ 2 trong mùa giải, sau danh hiệu League Cup.

Pep Guardiola cho biết, tuy ẵm thêm chiếc cúp nữa, nhưng ông yêu cầu dàn sao Man City hoãn cái sự ăn mừng lại, đi về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục chiến cho mục tiêu ăn 3, để có quà chia tay đẹp hơn nữa cho đội trưởng Bernardo Silva và John Stones.

Ngoài Bernardo Silva, John Stones đã xác nhận chia tay, Rodri cũng có thể nối gót. Ảnh: MCFC

Tại Ngoại hạng Anh, Man City hiện kém Arsenal 2 điểm, với giải đấu còn 2 vòng nữa. Nhiệm vụ của thầy trò Pep Guardiola là phải thắng Bournemouth vào thứ Ba tới đây, cũng như lấy trọn 3 điểm trước Aston Villa trong ngày hạ màn (24/5), đồng thời hy vọng Pháo thủ sảy chân, khi tiếp Burnley và làm khách Crystal Palace.

Liệu sẽ là lần đầu cho Arsenal dưới thời Arteta, hay Man City giành thêm một cú ăn 3 khác, câu trả lời sẽ có ít ngày nữa. Còn lúc này, người ta cũng đã phải ngả mũ trước thầy trò Pep, với thành tích chưa từng có của bóng đá Anh: trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu ở cả FA Cup và League Cup, trong cùng một mùa giải.

Với Man City, hiện họ đã có 20 danh hiệu dưới thời Pep Guardiola, trong 10 năm qua.