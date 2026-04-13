Theo hãng tin CNN, ông Magyar dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của Hungary sau khi đảng Tisza của ông giành chiến thắng ngoạn mục trước đảng Fidesz của chính trị gia kỳ cựu Orban trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary ngày 12/4.

"Kết quả của cuộc bầu cử là một sự ủy nhiệm mang tính lịch sử. Trong tối hôm nay, sự thật đã chiến thắng những lời giả dối", ông Magyar nói sau khi đảng Tisza giành chiến thắng.

Ông Magyar, 45 tuổi xuất thân từ một gia đình khá giả tại thủ đô Budapest, có truyền thống theo ngành luật. Điều đặc biệt là khi con nhỏ, ông Magyar vô cùng thần tượng ông Orban, thậm chí còn treo một tấm poster của chính trị gia này trong phòng riêng. Khi lớn lên, ông Magyar tiếp nối truyền thống của gia đình khi trở thành một luật sư.

Thủ tướng tiếp theo của Hungary Peter Magyar. Ảnh: X/@magyarpeterMP

Trên thực tế, mối liên hệ của ông Magyar với chính trường bắt nguồn từ người vợ cũ của ông - Judit Varga. Vào năm 2018, bà Varga được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ của ông Orban, đồng thời được coi là ngôi sao tiếp theo của đảng Fidesz. Tuy vậy, một vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống Katalin Novak vào năm 2024 đã khiến tất cả thay đổi, khi hình ảnh về chính phủ của ông Orban gần như sụp đổ.

Về phía nhà lãnh đạo tương lai của Hungary, ông Magyar đã ly hôn với bà Varga vào năm 2023 dù hai người đã có với nhau 3 cậu con trai. Tới tháng 2/2024, ông Magyar gia nhập đảng Tisza và nhanh chóng thăng tiến để trở thành lãnh đạo. Dưới sự dẫn dắt của ông Magyar, đảng Tisza bất ngờ giành gần 30% số phiếu ủng hộ Hungary trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6/2024, qua đó đưa chính trị gia này trở thành một nghị sĩ của Nghị viện châu Âu.

Theo giới quan sát, sự phát triển thần tốc của ông Magyar và đảng Tisza tới từ việc người dân Hungary muốn tìm kiếm một lực lượng đối lập với đảng của ông Orban. Về cơ bản, chiến dịch tranh cử năm nay của ông Orban chủ yếu xoay quanh chính sách đối ngoại và quan hệ với các nhà lãnh đạo thế giới, trong khi chiến dịch của ông Magyar lại tập trung chặt chẽ vào các vấn đề trong nước như kinh tế và tham nhũng, vốn được người dân quan tâm hơn.

Đáng lưu ý, chiến lược tranh cử của ông Magyar rất giống với ông Orban, người ông từng thần tượng lúc nhỏ, khi tập trung vận động từ cơ sở và đi sâu vào các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, các sự kiện vận động của ông Magyar luôn được trang trí bằng số lượng lớn quốc kỳ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của cử tri Hungary.