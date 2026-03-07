Tờ Kyiv Post ngày 7/3 đưa tin, Phó phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Olof Gill mới đây đã lên án việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra lời đe dọa dùng bạo lực với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

"Lập trường của chúng tôi với những phát biểu của Tổng thống Zelensky là rất rõ ràng, không một ai được phép đe dọa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Những ngôn từ như vậy là không thể chấp nhận được", ông Gill cho biết.

Về phía Hungary, Thủ tướng Orban đã cáo buộc ông Zelensky không chỉ "đe dọa cá nhân, mà đang đe dọa cả Hungary". Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã "đi quá giới hạn" và đang "đe dọa tính mạng" của ông Orban.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Straits Times

Cùng lập trường với Hungary, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng kêu gọi giới chức EU tách mình ra khỏi những phát biểu gây sốc của ông Zelensky. "Nếu Tổng thống Ukraine tiếp tục làm vậy, các thành viên EU khác có thể chặn khoản vay 90 tỷ Euro cho Kiev", ông Fico nói.

Căng thẳng giữa Ukraine và các bên leo thang sau khi Tổng thống Zelensky ngày 5/3 nói ông hy vọng "cá nhân đang chặn khoản vay của EU cho Kiev sẽ dừng lại, nếu không ông sẽ cung cấp địa chỉ của người này cho quân đội Ukraine để nói chuyện". Dù nhà lãnh đạo Ukraine không chỉ đích danh Thủ tướng Orban, nhưng Hungary là nước đang chặn khoản vay của Kiev.

Cách đây không lâu, ông Orban đã tuyên bố chặn khoản vay 90 tỷ Euro của EU dành cho Ukraine, với lý do Kiev chưa sửa chữa đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu mỏ Nga tới Hungary thông qua Ukraine. Căng thẳng giữa Budapest và Kiev càng trở nên trầm trọng hơn khi Hungary ngày 5/3 bắt giữ 7 công dân Ukraine với cáo buộc rửa tiền.