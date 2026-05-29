Bộ Công Thương vừa có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Kiều Xuân Thực giữ chức Giám đốc ĐH Công nghiệp Hà Nội. Trước đó, ông Thực là Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (từ tháng 11/2025, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chuyển thành ĐH Công nghiệp Hà Nội).

PGS.TS Kiều Xuân Thực sinh năm 1976, là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản ở cả trong và ngoài nước. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Điện tử - Viễn thông tại ĐH Ulsan (Hàn Quốc) vào năm 2012 và được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2025.

Với nhiều năm gắn bó tại nhà trường, PGS.TS Kiều Xuân Thực từng trải qua nhiều vị trí từ giảng viên, Phó Trưởng khoa Điện tử, Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng và đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội từ tháng 2/2023.

Ở cương vị quản lý, PGS.TS Kiều Xuân Thực có nhiều dấu ấn đậm nét trong sự phát triển của nhà trường thời gian qua, nổi bật nhất việc chỉ đạo trong xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình từ "trường đại học" thành "đại học", đưa nhà trường trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam vào tháng 11/2025.

PGS.TS Kiều Xuân Thực cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Hiện, ngoài Giám đốc Kiều Xuân Thực, ban lãnh đạo ĐH Công nghiệp Hà Nội có 3 phó giám đốc gồm: TS. Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970); PGS.TS Phạm Văn Đông; TS Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1978).