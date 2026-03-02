Theo quyết định, Thủ tướng giao ông Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, điều hành hoạt động của đại học này cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/2.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Hiện tại, PGS.TS Nguyễn Hiệu là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội. Trước đây, ông phụ trách các lĩnh vực: hành chính, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, các dự án đầu tư xây dựng – phát triển, xuất bản và một số nhiệm vụ khác theo phân công.

Ông phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội; Ban Tài chính và Đầu tư; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Trường ĐH Luật; Trường ĐH Y Dược; Trường Quản trị và Kinh doanh; Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật; Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội; Ban Quản lý dự án; Ban Quản lý Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án ĐH Quốc gia Hà Nội”.

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định điều động PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, ngoài Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Hiệu, Ban giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội còn có 3 phó giám đốc khác gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, PGS.TS Đào Thanh Trường.