Cáp treo. Ảnh: Russiaspivottoasia

Theo Tân Hoa xã, dự án cáp treo chở khách nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang (tiếng Nga gọi là Amur), được khởi công từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành trước cuối năm nay.

Ông Cao Xinhong, Chủ tịch Công ty Xây dựng Jinlonggang có trụ sở tại Hắc Hà, nhà thầu thi công phần dự án phía Trung Quốc cho biết khi đi vào hoạt động, tuyến cáp treo sẽ rút ngắn thời gian vượt sông giữa hai thành phố biên giới xuống chỉ còn từ 6 - 8 phút.

Tuyến cáp treo có nhịp vượt sông dài 970m, được trang bị 2 cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách. Hệ thống vận hành với tốc độ tối đa 12 m/giây và được thiết kế để phục vụ khoảng 2,6 triệu lượt hành khách mỗi năm theo một chiều.

Ông Zhang cho hay Hắc Hà và Blagoveshchensk là hai thành phố biên giới nằm đối diện nhau qua sông Hắc Long Giang (Amur) và từ lâu đã duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ về kinh tế, thương mại và văn hóa.

Nhà ga cáp treo xuyên biên giới Trung Quốc - Nga. Video: Tân Hoa xã

Năm 2022, cầu đường bộ xuyên biên giới Hắc Hà - Blagoveshchensk đã chính thức được đưa vào khai thác, trở thành cây cầu đường bộ đầu tiên kết nối Trung Quốc và Nga.

"Khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, Hắc Hà sẽ sở hữu một mạng lưới vận tải xuyên biên giới hoàn chỉnh gồm cầu đường bộ, phà và cáp treo. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của du lịch, hậu cần, thương mại và nhiều ngành khác tại khu vực biên giới của hai nước" ông Zhang nói.

Các số liệu thống kê cho thấy việc cải thiện kết nối giao thông cùng với chính sách miễn thị thực song phương giữa Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hắc Hà đã vượt 568.000 lượt, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.