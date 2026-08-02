Bên ngoài nhà hàng ở Moscow bị đánh bom hôm 1/8. Ảnh: Moscow Times

Theo hãng tin Anadolu, trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Max của Nga, ông Sobyanin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Ông Sobyanin nói: "Hôm 1/8, một vụ tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra tại Moscow, cướp đi sinh mạng của nhiều người". Thị trưởng Moscow cũng cho biết những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trong thành phố. "Các cơ quan hành pháp đang làm rõ vụ việc. Nhà chức trác chắc chắn sẽ tìm ra những kẻ gây ra tội ác và đưa chúng ra trước công lý", ông Sobyanin nói thêm.

Theo các thông tin mới nhất từ truyền thông Nga, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một phụ nữ kích nổ một quả bom tự chế trong lúc tìm cách đi vào một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Moscow. Vụ nổ xảy vài phút trước 20h tối 1/8 gần một nhà hàng Italia nằm trong một trong bảy tòa nhà chọc trời tại khu vực quảng trường Kudrinkskaya Ploshchad ở Moscow.

Giới chức Nga chưa công khai danh tính kẻ chủ mưu hoặc quy trách nhiệm vụ tấn công cho bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào. Đến nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, trong khi các nhà điều tra cũng chưa công bố động cơ của vụ việc.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự và cho biết các chuyên gia pháp y đang khám nghiệm hiện trường. Đến nay, giới chức chưa công bố danh tính người phụ nữ mang theo thiết bị nổ cũng như chưa thông báo bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc.