Phái viên Mỹ Landry (giữa) thăm Greenland. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Greenland kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025, ông Landry nói: "Tôi nghĩ rằng các bạn đã thấy Tổng thống Trump nói về việc tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái thiết lập một số căn cứ ở Greenland". Ông Landry đã đến thủ phủ Nuuk của Greenland hôm 17/5. Ông không được mời chính thức và sự hiện diện của ông đã gây ra tranh cãi trên đảo.

Ông Trump đã nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Lãnh đạo Nhà Trắng còn tuyên bố nếu không thuộc về Mỹ, hòn đảo này có nguy cơ "rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga".

Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ. Hòn đảo này được cho có trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác, có thể là tài sản quan trọng khi băng ở hai cực tan chảy và các tuyến đường vận chuyển mới xuất hiện.

Vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, Mỹ có 17 cơ sở quân sự ở Greenland nhưng đã đóng cửa chúng trong những năm qua và hiện chỉ còn một căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo. Theo các báo cáo truyền thông gần đây, Mỹ muốn mở ba căn cứ mới ở phía nam lãnh thổ này.

Một hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật năm 2004 đã cho phép Washington tăng cường triển khai quân đội và thiết lập các cơ sở quân sự trên đảo với điều kiện phải thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.

Ông Trump đã rút lại lời đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland hồi tháng 1. Một nhóm làm việc Mỹ - Đan Mạch - Greenland đã được thành lập để giải quyết những lo ngại của ông.