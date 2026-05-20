Tổng thống Croatia Zoran Milanovic. Ảnh: EPA

Đài RT trích dẫn thông báo do Văn phòng Tổng thống Croatia đưa ra ngày 18/5 cho biết: "Ứng viên Đại sứ Israel chưa và sẽ không nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Zoran Milanovic do các chính sách mà chính quyền Israel đang theo đuổi".

Theo nhà chức trách Croatia, Israel đã vi phạm các chuẩn mực ngoại giao khi công bố đề cử đại sứ của nước này trước khi được Tổng thống Croatia Milanovic phê chuẩn. “Áp lực công chúng hoặc áp lực chính trị, trong trường hợp này là từ phía Israel, sẽ không làm thay đổi quyết định của Tổng thống Croatia”, Văn phòng Tổng thống Croatia nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ của ông Gary Koren, Đại sứ Israel đương nhiệm tại Zagreb sẽ hết hạn vào cuối tháng 5. Theo báo Ynet News, Nisan Amdor, nhà ngoại giao được lựa chọn thay ông Koren sẽ đến Croatia vào tháng 6 với tư cách quyền đại sứ lâm thời, một chức vụ không cần sự chấp thuận của Tổng thống Croatia.

Trong vài tháng gần đây, người đứng đầu Croatia có một số bất đồng với ông Koren. Ông Milanovic đã triệu tập đại sứ Israel sau khi ông Koren nhận định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể đang tiến hành các hoạt động gián điệp từ bên trong đại sứ quán Iran tại Zagreb.

Ông Milanovic từ lâu đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Israel, cáo buộc họ gây ra nhiều tội ác trong chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Chính quyền Gaza thống kê chiến dịch quân sự của Israel đã khiến gần 73.000 người Palestine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu vào tháng 10/2023, sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đột kích xuyên biên giới vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 người làm con tin.

Croatia là nước thành viên NATO, đã gia nhập khối quân sự này vào năm 2009.