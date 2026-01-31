Các tàu chiến Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng Anadolu đưa tin, Lầu Năm Góc đã nhanh chóng triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay, các phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến và các khẩu đội phòng thủ tên lửa. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu tạm dừng các hành động thù địch tiềm tàng, viện dẫn việc Iran đã ngừng "các vụ hành quyết" người biểu tình, dù trước đó ông tuyên bố lực lượng Mỹ "đã sẵn sàng chiến đấu".

Việc huy động này nhấn mạnh nỗ lực khẩn cấp của Washington nhằm thiết lập lại mối đe dọa quân sự đáng tin cậy sau nhiều tháng giảm bớt sự hiện diện.

Thu hẹp khoảng cách chiến lược

Mỹ bất ngờ tăng cường hỏa lực sau khi có nhiều báo cáo cho biết các quan chức quân sự Mỹ hồi đầu tháng 1 đánh giá khu vực này chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lớn.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã cân nhắc một loạt phương án với Iran nhưng gặp phải các trở ngại về hậu cần. Một phần đáng kể các nguồn lực quân sự của Mỹ đã được chuyển hướng sang vùng Caribe và châu Á vào cuối năm 2025, khiến Trung Đông không được chuẩn bị đầy đủ cho các hoạt động chiến đấu kéo dài.

Báo New York Times dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho hay, các chỉ huy trong khu vực đã yêu cầu thêm thời gian để củng cố vị trí của Mỹ và tăng cường phòng thủ trước khả năng Iran sẽ trả đũa. Hơn nữa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã cảnh báo Trump rằng Israel chưa sẵn sàng cho sự đáp trả của Iran.

Sự do dự này trái ngược hẳn với những gì diễn ra vào tháng 6/2025 khi Mỹ thực hiện chiến dịch "Nhát búa giữa đêm". Khi đó, lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân Iran là Fordow, Natanz và Isfahan.

Để tránh lặp lại những thiếu hụt về hậu cần từng xảy ra vào đầu tháng này, Washington đã ra lệnh tăng cường lực lượng nhanh chóng.

Triển khai sức mạnh hải quân

Trọng tâm của đợt tăng viện này là sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này hiện đã tiến vào khu vực của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) và đang hoạt động tại Biển Ảrập.

Tàu sân bay Abraham Lincoln là nơi đóng quân của Không đoàn số 9, một lực lượng không quân có khả năng triển khai sức mạnh ở sâu trong đất liền. Không đoàn này gồm các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C Lightning II thuộc phi đội VMFA-314, nhiều phi đội F/A-18E/F Super Hornet và máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler, được thiết kế để trấn áp hệ thống phòng không của đối phương.

Hộ tống tàu sân bay USS Abraham Lincoln là 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc Hải đội Khu trục hạm 21: USS Frank E. Petersen Jr, USS Michael Murphy và USS Spruance.

Những tàu chiến này gia nhập lực lượng hải quân hùng mạnh đã được thiết lập sẵn trong khu vực. Mỹ đã triển khai nhiều tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Nhiều báo cáo xác nhận, tàu USS McFaul (DDG 74) và USS Mitscher (DDG 57) đã có mặt trong khu vực trách nhiệm của CENTCOM và USS Roosevelt (DDG 80) ở Địa Trung Hải.

Những tàu chiến mặt nước này được trang bị Hệ thống Chiến đấu Aegis và Hệ thống Phóng Thẳng đứng Mk 41 có khả năng bắn nhiều loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk.

Những khí tài trên cung cấp cho cho chỉ huy Mỹ khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở sâu trong lãnh thổ Iran từ vùng biển quốc tế tương đối an toàn. Thêm vào đó, nhóm tàu ​​sân bay còn gồm cả các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng có thể bổ sung thêm sức mạnh cho hạm đội.

Ưu thế trên không, khả năng tấn công sâu

Song song với tăng cường hải quân, không quân Mỹ cũng đẩy mạnh đáng kể tiềm lực tấn công trên bộ. Phi đội tiêm kích viễn chinh 494 đã điều chuyển một số máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle từ Lakenheath, Anh, đến Căn cứ Không quân Muwaffaq al Salti ở Jordan.

F-15E là một nền tảng quan trọng cho các loại nhiệm vụ mà Washington hình dung sẽ diễn ra trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Tehran. Các máy bay tiêm kích hai chỗ ngồi này được thiết kế cho các nhiệm vụ thâm nhập sâu và có thể mang theo đạn dược dẫn đường chính xác, bom xuyên hầm cần thiết để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng kiên cố của Iran.

Tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Mỹ tiếp tục vận hành máy bay trinh sát và máy bay không người lái (UAV), bao gồm cả MQ-9 Reaper.

Để tăng cường hơn nữa khả năng thu thập thông tin tình báo, một máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ gần đây đã tới Qatar.

Lá chắn phòng thủ, tăng cường quân số

Khi triển khai các khí tài tấn công, Mỹ cũng tăng cường thế trận phòng thủ để bảo vệ lính Mỹ và lực lượng đồng minh khỏi sự trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Iran - mối lo ngại chính của giới chức Israel.

CENTCOM và các đối tác khu vực đã khai trương một trung tâm điều phối mới tại căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar vào ngày 12/1. Trung tâm Điều hành Phòng không (MEAD-CDOC) mới được thiết lập nhằm tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp trên toàn khu vực.

Trong khi đó, các hệ thống THAAD đã được bố trí ở Israel và UAE và các hệ thống Patriot được triển khai tại các căn cứ trên khắp Qatar, Kuwait và Jordan.

Việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln và các phi đội không quân bổ sung đã bổ sung khoảng 5.700 binh sĩ Mỹ vào khu vực. Sự gia tăng này nâng tổng số binh sĩ Mỹ ở Trung Đông lên khoảng 50.000 người.

Tình hình chính trị bất ổn

Việc tăng cường quân sự diễn ra trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Iran và những tín hiệu trái chiều từ Washington.

Vừa qua, biểu tình quy mô lớn diễn ra trên khắp Iran, xuất phát từ những bất bình về kinh tế và sự mất giá của đồng rial. Đối với các diễn biến ở Iran, ông Trump đã sử dụng nền tảng mạng xã hội Truth Social để kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình và hứa sẽ trợ giúp. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo nếu người biểu tình bị hành quyết, Mỹ sẵn sàng giải cứu và chiến đấu. Ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể đồng thời ám chỉ một cách chung chung đến các lựa chọn quân sự.