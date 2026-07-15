Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Công an chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển (thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia).

Để tránh quá tải, Bộ GD-ĐT chia lịch thanh toán lệ phí trên Hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh/thành phố (nơi thí sinh nộp hồ sơ) như sau:

- Từ 0h ngày 15/7 đến 17h ngày 16/7: TP Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang (gồm Tuyên Quang và Hà Giang cũ), Lào Cai (gồm Lào Cai và Yên Bái cũ), Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

- Từ 0h ngày 16/7 đến 17h ngày 17/7: Lạng Sơn, Thái Nguyên (gồm Thái Nguyên và Bắc Kạn cũ), Quảng Ninh, Phú Thọ (gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc cũ), Bắc Ninh (gồm Bắc Ninh và Bắc Giang cũ), TP Hải Phòng (gồm Hải Phòng và Hải Dương cũ).

- Từ 0h ngày 17/7 đến 17h ngày 18/7: Hưng Yên (gồm Hưng Yên và Thái Bình cũ), Ninh Bình (gồm Ninh Bình và Hà Nam, Nam Định cũ), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (gồm Quảng Trị và Quảng Bình cũ).

- Từ 0h ngày 18/7 đến 17h ngày 19/7: TP Đà Nẵng (gồm Đà Nẵng và Quảng Nam cũ), Thừa Thiên Huế, Gia Lai (gồm Gia Lai và Bình Định cũ), Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk và Phú Yên cũ), Lâm Đồng (gồm Lâm Đồng và Đắk Nông, Bình Thuận cũ).

- Từ 0h ngày 19/7 đến 17h ngày 20/7: TPHCM (gồm TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Khánh Hòa (gồm Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ), Quảng Ngãi (gồm Quảng Ngãi và Kon Tum cũ), Đồng Nai (gồm Đồng Nai và Bình Phước cũ), Tây Ninh (gồm Tây Ninh và Long An cũ).

- Từ 0h ngày 20/7 đến 17h ngày 21/7: Vĩnh Long (gồm Vĩnh Long và Bến Tre, Trà Vinh cũ), Đồng Tháp (gồm Đồng Tháp và Tiền Giang cũ), An Giang (gồm An Giang và Kiên Giang cũ), TP Cần Thơ (gồm TP Cần Thơ và Hậu Giang, Sóc Trăng cũ), Cà Mau (gồm Cà Mau và Bạc Liêu cũ).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Bộ GD-ĐT lưu ý, hệ thống đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2026 cho phép thí sinh thanh toán qua mã QR để đóng lệ phí.

Thí sinh cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trên Hệ thống đăng ký xét tuyển và chuẩn bị sẵn các điều kiện liên quan trước khi thực hiện nộp lệ phí theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của mình, hoặc nhờ người thân, thầy cô giáo thanh toán hộ trên giao diện thanh toán của thí sinh.

Thí sinh chỉ nộp lệ phí trên Hệ thống, không thanh toán qua bất kỳ kênh nào khác. Trường hợp phát sinh kênh thanh toán khác, Bộ GD-ĐT sẽ thông báo trên Hệ thống và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong trường hợp thí sinh không nhìn thấy nút “Thanh toán” tại giao diện đăng ký nguyện vọng xét tuyển có nghĩa là thời điểm đó không thuộc thời gian được bố trí thanh toán đối với địa phương của mình hoặc nút thanh toán đang được tạm ẩn nhằm chống quá tải hệ thống.

Quá trình thanh toán trực tuyến phụ thuộc vào việc kết nối nhiều hệ thống khác nhau, vì vậy, thí sinh có thể gặp tình huống tắc nghẽn hệ thống. Trong trường hợp đó, thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay, chờ khoảng 30 phút rồi thực hiện lại.

Tại một thời điểm, thí sinh chỉ đăng nhập Hệ thống trên một thiết bị, không sử dụng tài khoản để đồng thời đăng nhập Hệ thống trên nhiều thiết bị khác nhau.

Thí sinh/phụ huynh thực hiện các bước tương ứng kênh thanh toán đã lựa chọn, không đóng trình duyệt cho đến khi nhận được thông báo cuối cùng. Nếu gặp khó khăn khi thực hiện giao dịch, thí sinh/phụ huynh liên hệ số Hotline hiển thị trên trang thanh toán để được hướng dẫn hoặc chuyển sang lựa chọn kênh thanh toán khác trong danh sách hiển thị.

Trong trường hợp thí sinh/phụ huynh đã nhận được thông báo trừ tiền (trong tài khoản ngân hàng/ví điện tử đang sử dụng) mà không nhận được thông báo thành công trên Hệ thống (sau tối đa 1-2 phút), thì cần liên hệ số Hotline tổng đài hỗ trợ Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc tổng đài Hệ thống để phản ánh và nhận hỗ trợ kiểm tra. Trường hợp giao dịch đã trừ tiền nhưng không có thông báo thành công thì mặc định sẽ được hoàn tiền trong các ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng/ví điện tử.

Sau khi thanh toán thành công, thí sinh được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí. Biên lai thu lệ phí thí sinh có thể xem trên Hệ thống sau ngày 21/7.

Trường hợp nhận được thông báo giao dịch thất bại, thí sinh có thể thực hiện lại trên kênh thanh toán đó hoặc chuyển sang lựa chọn kênh thanh toán khác.

Khi gọi Hotline hỗ trợ, nếu cần cung cấp thông tin của giao dịch thất bại cho hỗ trợ viên, thí sinh bấm nút Lịch sử giao dịch (trong Hệ thống) để xem thông tin chi tiết của giao dịch: Mã hồ sơ; mã tham chiếu; mã giao dịch; mã ngân hàng; thời gian giao dịch; số tiền; trạng thái.

Các tình huống thường gặp và cách xử lý được Bộ GD-ĐT hướng dẫn như sau:

Theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.