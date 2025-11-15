Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng đầu tiên của Quý 4 - giai đoạn được xem là cao điểm nhất trong năm với những tín hiệu “nóng” lên rõ rệt.

Đây là thời điểm nhu cầu mua xe bắt đầu tăng mạnh khi người tiêu dùng tranh thủ hoàn tất kế hoạch trước Tết Nguyên đán, còn các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi để kích cầu.

Ghi nhận cập nhật thị trường của VietNamNet cho thấy, tổng lượng bán ra của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công đạt 63.550 chiếc trong tháng 10/2025, tăng tới 30% so với tháng 9 (với tổng cộng 48.898 chiếc).

Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 37.910 chiếc; Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 5.260 chiếc. Còn riêng một mình VinFast bán ra thị trường tới 20.380 chiếc ô tô điện các loại trong tháng 10, đưa doanh số cộng dồn của hãng xe Việt trong 10 tháng đầu năm lên 124.264 chiếc.

Trong danh sách các mẫu xe bán chạy, VinFast vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối khi nhiều mẫu xe hiện có lượng bán ra trên 2.000 chiếc trong tháng 10 vừa qua. Cụ thể như VinFast VF 3 (4.619 chiếc), VF 5 (4.450 chiếc), Limo Green (4.160 chiếc), Herio Green (2.920 chiếc), hay VF 6 (2.524 chiếc)...

VinFast VF 3 trở lại là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 10 vừa qua với 4.619 chiếc. Ảnh: VF

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 10 (bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 9.

Trong đó, Mitsubishi Xpander có một tháng bùng nổ doanh số với 2.644 chiếc bán ra thị trường trong tháng 10, tăng tới 47,5% so với tháng trước. Điều này không chỉ giúp Mitsubishi Xpander vươn lên dẫn đầu thị trường trong tháng mà còn giúp mẫu MPV này trở thành mẫu xe động cơ đốt trong có lượng bán ra cao nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay với 15.082 chiếc.

Mitsubishi Xpander vừa được làm mới vào cuối tháng 9 vừa qua và đã ngay lập tức có doanh số bùng nổ trong tháng 10. Ảnh: MMV

Cũng tăng một bậc như Xpander là "vua bán tải" Ford Ranger - xếp ở vị trí thứ hai. Trong tháng 10 vừa qua, đã có 1.876 chiếc Ranger được bàn giao tới tay khách Việt, tăng 11,5% so với tháng trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, có 14.453 chiếc Ford Ranger được bán ra thị trường Việt Nam, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Ford Ranger tăng 1 bậc trong top xe bán chạy tháng 10. Ảnh: FVN

Đứng thứ 3 cũng là một mẫu xe của Mitsubishi - mẫu SUV cỡ B Xforce với 1.854 chiếc bán ra, tăng 34,9% so với tháng trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, có 9.888 chiếc Xforce mới đã có chủ. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Xforce, đồng thời là mẫu xe đứng số 1 của tháng 9 - Toyota Yaris Cross với lượng bán ra 1.833 chiếc đã tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 4 trong top xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy.

Mitsubishi Xforce vượt qua đối thủ Toyota Yaris Cross để vươn lên đứng trong top 3. Ảnh: MMV

Những cái tên còn lại trong top 10 vẫn là các mẫu xe quen thuộc như Mazda CX-5, Toyota Vios, Ford Territory và Ford Everest với lượng bán ra đều tăng đáng kể so với tháng trước.

Đặc biệt, top 10 mẫu xe bán chạy tháng vừa qua chào đón sự trở lại của hai mẫu xe từng "thường trực" trong danh sách này là Honda City (xếp thứ 9) và Hyundai Creta (xếp thứ 10), thế chỗ của Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson.

Như vậy, trong tháng 10 vừa qua, Ford vẫn duy trì sự hiện diện của 3 mẫu xe góp mặt trong top 10. Mitsubishi có 2 mẫu xe được xướng tên với thứ hạng rất cao; cùng có 2 cái tên góp mặt là hãng xe Nhật bản Toyota.

Hyundai, Honda và Mazda mỗi hãng có một cái tên góp mặt. Trong khi đó, KIA tiếp tục gây thất vọng khi không có bất cứ đại diện nào nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.

