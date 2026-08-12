Theo số liệu bán hàng mới nhất được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố, tháng 7/2026, tổng doanh số của 5 mẫu sedan cỡ B dẫn đầu đạt 2.863 xe, tăng trưởng đáng kể 37,2% so với tháng 6. Cục diện phân khúc không có nhiều thay đổi, ngoại trừ sự bứt phá mạnh của Toyota Vios giúp khoảng cách với Honda City được thu hẹp đáng kể.

Dưới đây là xếp hạng doanh số chi tiết các mẫu sedan cỡ B trong tháng 7/2026.

Honda City: 1.034 xe

Dù chịu áp lực cạnh tranh cực lớn, Honda City vẫn bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B trong tháng 7 với 1.034 xe bán ra, tăng 13,38% so với mức 912 xe của tháng trước. Sau 7 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số Honda City đạt 4.556 xe. Tuy nhiên, nếu xét doanh số lũy kế, Honda City hiện vẫn đang xếp sau Toyota Vios với cách biệt gần 1.000 xe.

Honda City có tháng thứ 2 liên tiếp đứng ở vị trí nhất bảng xếp hạng xe sedan cỡ B bán chạy theo tháng. Ảnh: Ngô Minh

Sức hút của City đến từ thiết kế thể thao, cảm giác lái được đánh giá cao và hệ thống an toàn Honda Sensing. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi linh hoạt từ đại lý trong tháng 7 đã giúp mẫu xe này duy trì sức hút với nhóm khách hàng gia đình và cá nhân trẻ.

Toyota Vios: 968 xe

Gây ấn tượng mạnh nhất trong tháng 7 chính là Toyota Vios với 968 xe được giao đến tay khách hàng, tăng bứt phá tới 122% so với con số khiêm tốn 436 xe của tháng 6. Dù chưa thể đòi lại ngôi số 1 từ Honda City trong tháng, nhưng Vios vẫn là "vua doanh số" toàn phân khúc với doanh số lũy kế đạt 5.517 xe trong 7 tháng đầu năm.

Dù chưa lấy lại vị trí số 1 nhưng Toyota Vios đang dần thu hẹp khoảng với đối thủ xếp trên Honda City. Ảnh: Ngô Minh

Đà tăng mạnh của Vios có thể đến từ hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá và hỗ trợ phụ kiện tại đại lý. Bên cạnh nhóm khách hàng cá nhân, nhu cầu mua xe phục vụ kinh doanh vận tải, taxi và xe công nghệ cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy doanh số mẫu xe này. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như tháng 7, Vios hoàn toàn có khả năng tiếp tục gây sức ép lên Honda City trong những tháng cuối năm.

Mazda2: 560 xe

Khép lại tháng 7, Mazda2 trở về với vị trí thứ 3 quen thuộc khi bán được 560 xe, tăng 29% so với tháng liền trước. Doanh số lũy kế năm 2026 của Mazda2 đạt mức 3.152 xe. Dù doanh số còn cách khá xa Honda City và Toyota Vios, Mazda2 vẫn duy trì vị trí tương đối ổn định trong nhóm dẫn đầu phân khúc.

Mazda2 tiếp tục duy trì vị trí tương đối ổn định trong nhóm dẫn đầu phân khúc. Ảnh: Đại lý Mazda

Mẫu sedan của Mazda tiếp tục hưởng lợi từ thiết kế nhỏ gọn, thời trang và giá bán tương đối dễ tiếp cận. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phù hợp với nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt là người mua xe đô thị và khách hàng nữ.

Hyundai Accent: 204 xe

Từng là thế lực đua tranh top 1, Hyundai Accent lại gây thất vọng kéo dài khi chỉ bán được 204 xe trong tháng 7, mức tăng trưởng "nhỏ giọt" chỉ 1,49% so với tháng trước. Sau 7 tháng của năm 2026, tổng doanh số Accent mới đạt 2.290 xe.

Doanh số thấp kéo dài đang khiến Hyundai Accent ngày càng cách xa nhóm dẫn đầu. Ảnh: Đại lý Hyundai

Sự chững lại khó hiểu của Accent có thể bắt nguồn từ việc thiết kế của mẫu xe này có thể chưa phù hợp với nhiều người Việt. Chưa kể Accent hiện gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản. Các chương trình ưu đãi và giảm giá trên thị trường cũng khiến cuộc đua về giá ngày càng quyết liệt. Doanh số thấp kéo dài đang khiến Accent ngày càng cách xa nhóm dẫn đầu.

Mitsubishi Attrage: 97 xe

Mitsubishi Attrage tiếp tục là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong nhóm 5 sedan cỡ B và cũng là mẫu xe duy nhất sụt giảm doanh số trong tháng 7. Cụ thể, Attrage bán được 97 xe, giảm 6,73% so với mức 104 xe của tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Attrage chỉ khiêm tốn đạt 814 xe.

Mitsubishi Attrage đang ngày càng gặp khó trong việc duy trì vị thế tại phân khúc sedan cỡ B. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Giá bán cạnh tranh từng là lợi thế lớn của Attrage. Tuy nhiên, thiết kế đã có phần lỗi thời, trong khi động cơ 1.2L và danh sách trang bị không còn tạo được khác biệt đáng kể so với các đối thủ mới hơn. Với doanh số chưa tới 100 xe trong tháng, Attrage đang ngày càng gặp khó trong việc duy trì vị thế tại phân khúc sedan cỡ B.

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