Sáng 7/11, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND phường Hoàng Liệt, Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phân loại rác thải tại nguồn - Từ cam kết đến hành động”, nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm và thúc đẩy người dân, tổ chức chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu khai mạc, Tổng biên tập Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, rác thải sinh hoạt không chỉ là vấn đề môi trường mà còn phản ánh mức độ văn minh đô thị. “Nếu mỗi người dân chỉ cần làm đúng một việc nhỏ mỗi ngày – bỏ rác đúng nơi, đúng loại thì cả thành phố sẽ thay đổi”, ông nói.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, từ ngày 1/1/2025, hộ gia đình phải phân loại rác thành ba nhóm trước khi giao cho đơn vị thu gom. Tuy nhiên, việc triển khai tại Hà Nội vẫn gặp nhiều trở ngại.

Ông Đặng Thành Vinh – Phó Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, hạ tầng thu gom chưa đồng bộ, nhiều chung cư chỉ có hai thùng rác chung, chưa có khu lưu giữ riêng cho từng loại rác, trong khi quy trình vận chuyển chưa rõ ràng và sự vào cuộc của cấp cơ sở còn thiếu quyết liệt.

Các khách mời tham gia thảo luận tại tọa đàm “Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động”. Ảnh: Phạm Hùng

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Ngọc Tú, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết đơn vị đã thí điểm phân loại rác tại 5 quận nội thành (cũ) với bốn nhóm rác và đầu tư hơn 40 phương tiện chuyên dụng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn vướng nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất xây trạm trung chuyển, hạ tầng xử lý chưa đáp ứng và ý thức người dân chưa đồng đều.

Các chuyên gia cho rằng, để chủ trương phân loại rác tại nguồn thực sự đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng với đầu tư đồng bộ về hạ tầng và chính sách khuyến khích phù hợp.