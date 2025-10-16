Tại họp báo thường kỳ chiều nay, báo chí nêu về việc Chính phủ Mỹ vừa áp dụng mức thuế đối với các mặt hàng gỗ, đồ nội thất và tủ bếp, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất từ quyết định này.

Trả lời thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các cơ quan Mỹ để cùng giải quyết các vướng mắc, bảo đảm xem xét thông tin liên quan một cách khách quan, công bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Qua đó tạo thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ.

"Chúng tôi cam kết nỗ lực thúc đẩy các hoạt động thương mại một cách công bằng, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam", người phát ngôn nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời chiều nay

Đề cập báo cáo năm 2025 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam, người phát ngôn cho biết: "Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua".

Bà Hằng cho hay, Việt Nam đã và đang triển khai công tác phòng, chống mua bán người theo chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, có việc thông qua Luật Phòng, chống mua bán người vào năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự theo kế hoạch do Thủ tướng ban hành vào năm 2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người di cư và ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong di cư quốc tế.

"Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hai nước (Việt Nam và Mỹ) tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", người phát ngôn khẳng định.