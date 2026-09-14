Mới đây, một tài khoản TikTok có tên Mike Holland Jr. đã chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện của một người phụ nữ bị đại lý Nissan từ chối áp dụng phiếu giảm giá thay dầu mà cô nhận được qua đường bưu điện. Theo đoạn video, người này đã đưa ra một phiếu ưu đãi dịch vụ thay dầu nhớt tổng hợp và lọc dầu với giá 29,99 USD (780.000 đồng).

Để chắc chắc, cô đã đã gọi điện cho đại lý Nissan trước khi đến. Tuy nhiên, khi có mặt tại đại lý, cô được thông báo chiếc xe của mình không thuộc diện áp dụng ưu đãi. Nhân viên từ chối thực hiện dịch vụ với mức giá dịch vụ ưu đãi.

Một chủ xe Nissan cho rằng đại lý đã mập mờ trong việc quảng cáo dịch vụ thay dầu với giá ưu đãi. Ảnh: Motor1

Quá bức xúc, người phụ nữ nói trong video rằng mọi người nên cẩn thận với các đại lý không uy tín. Sau đó, cô đưa xe đến gara quen thuộc và trả 50 USD cho dịch vụ thay dầu. Dù chi phí cao hơn mức ưu đãi của Nissan, cô cho rằng lựa chọn này giúp tránh mất thêm thời gian đi lại.

Thực tế, các chương trình khuyến mãi dịch vụ của Nissan thường đi kèm điều kiện áp dụng. Vì vậy, không thể khẳng định đại lý trong video đã làm sai nếu chiếc xe thực sự không đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Nhưng điểm đáng chú ý nằm ở việc người phụ nữ cho biết đã gọi điện xác nhận trước khi đến. Nếu đại lý đã biết xe không đủ điều kiện nhưng không thông báo rõ ràng, khách hàng có thể cảm thấy bị mất thời gian và thiếu tôn trọng.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), các chương trình giảm giá có thể gây hiểu lầm nếu điều kiện quan trọng không được công bố rõ ràng trước khi khách hàng sử dụng. Cơ quan này khuyến nghị người tiêu dùng xác nhận lại điều khoản, đồng thời yêu cầu văn bản xác nhận nếu có thể.

Trong khi đó, nhiều người xem lại cho rằng nữ chủ xe Nissan cần đọc kỹ các điều khoản trên phiếu ưu đãi. Một số ý kiến nhận xét ưu đãi có thể chỉ áp dụng tại một số đại lý cụ thể hoặc không dành cho tất cả mẫu xe Nissan.

Một bình luận chỉ ra rằng phiếu giảm giá có thể được gửi từ đại lý Nissan Bay Ridge, trong khi người phụ nữ đến Nissan Brooklyn. Các đại lý cùng thương hiệu không nhất thiết có chung chương trình khuyến mãi hoặc chính sách áp dụng.

Tuy nhiên, những người khác cho rằng đại lý nên xem dịch vụ thay dầu giá rẻ như một cách thu hút khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào khoản tiền chênh lệch.

Tiktoker Mike Holland Jr. cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng đại lý nên chăm sóc khách hàng và chấp nhận phiếu giảm giá nếu có thể. Theo ông, việc từ chối một dịch vụ nhỏ có thể khiến đại lý mất cơ hội xây dựng mối quan hệ bảo dưỡng lâu dài.

Vụ việc hiện chưa có phản hồi từ đại lý Nissan được nhắc đến trong video. Do đó, chưa thể kết luận liệu đây là trường hợp từ chối ưu đãi đúng điều kiện hay một chương trình quảng cáo thiếu minh bạch.

Theo Motor1

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