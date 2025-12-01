Trong hai tháng 10 và 11/2025, cái tên 2S7M Malka 203mm liên tục xuất hiện trên các báo cáo chiến trường hướng Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Không phải ngẫu nhiên mà cả Bộ Quốc phòng Nga lẫn các kênh quân sự lớn đều dành những video dài, chi tiết nhất để ghi lại từng phát bắn của “gã khổng lồ” này.

Được gọi là “vua pháo” hay “pháo đế vương” của quân đội Nga, Malka 2S7M 203mm đang chứng minh rằng ngay cả trong thời đại drone và tên lửa chính xác cao, pháo cỡ nòng siêu lớn 203mm vẫn là "cơn ác mộng" đối với các công sự kiên cố.

2S7M Malka là phiên bản hiện đại hóa sâu của pháo tự hành 2S7 Pion ra đời từ thời Liên Xô (1983), được đưa vào biên chế rộng rãi từ năm 1986 và tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ từ năm 2018 đến nay.

Khác với các hệ thống pháo 152mm phổ biến, Malka giữ nguyên cỡ nòng khổng lồ 203mm – lớn nhất thế giới hiện nay đối với pháo tự hành còn hoạt động thực chiến.

Pháo tự hành 2S7M Malka 203mm của Quân đội Nga xuất hiện trên chiến trường Ukraine, hiện đang hoạt động với sự hỗ trợ của UAV để tăng cường độ chính xác khi thực hiện các đòn pháo kích tầm xa. (Nguồn ảnh: Truyền thông Nga/armyrecognition.com)

Thông số kỹ thuật chính được xác nhận qua các nguồn Nga tháng 11/2025: Đạn 203mm mà Malka sử dụng có khối lượng lên đến 110kg mỗi quả (đạn nổ mạnh thông thường), trong đó riêng phần thuốc nổ đã hơn 17kg.

Tầm bắn tối đa đạt trên 37km với đạn thường và có thể vượt 47km khi dùng đạn tăng tầm phản lực.

Đặc biệt trong các video mới nhất của Tập đoàn quân Tsentr, Malka thường khai hỏa ở cự ly 20-30km – khoảng cách đủ xa để nằm ngoài tầm đáp trả của hầu hết pháo binh Ukraine nhưng vẫn đủ gần để drone trinh sát điều chỉnh hỏa lực chính xác.

Một trong những cải tiến quan trọng nhất của phiên bản 2S7M là hệ thống nạp đạn bán tự động và cơ cấu thay đổi góc nâng nhanh.

Theo lời kíp lái được phỏng vấn bởi WARGONZO ngày 25-26/11/2025, chỉ mất 7-8 phút từ khi nhận lệnh đến khi bắn phát đầu tiên – con số cực kỳ ấn tượng với một khẩu pháo nặng hơn 46 tấn.

Malka có thể rời vị trí ẩn náu trong rừng, khai hỏa 3-4 phát rồi lập tức rút lui chỉ trong vòng chưa tới 15 phút, giảm tối đa nguy cơ bị phản pháo.

Kíp xe chỉ gồm 7 người (thay vì 14 người như phiên bản cũ), nhờ hệ thống điện tử mới, máy tính đường đạn và khả năng nhận tọa độ trực tiếp từ drone Orlan-10 hoặc ZALA.

Ảnh: Kuzmin/armyrecognition.com

Chính sự kết hợp này đã được Army Recognition (7/11/2025) gọi là “lần đầu tiên Nga sử dụng phối hợp Malka + UAV một cách có hệ thống và hiệu quả cao trên chiến trường Ukraine”.

Sức mạnh thực sự của Malka nằm ở khả năng phá hủy công sự bê tông cốt thép dày mà ngay cả đạn 155mm NATO cũng khó xuyên thủng.

Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 28/11/2025 cho thấy chỉ 2-3 phát đạn nổ mạnh phân mảnh đã san phẳng hoàn toàn một cứ điểm kiên cố có cả tầng hầm ngầm, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn Ukraine trú đóng bên trong.

Hiện tại, Malka đang được sản xuất trở lại tại nhà máy Uraltransmash và liên tục được bổ sung cho các đơn vị pháo binh hạng nặng, đặc biệt là Lữ đoàn Pháo binh Gác 120 thuộc Tập đoàn Tsentr.

Izvestia ngày 27/10/2025 xác nhận Nga đã bàn giao thêm một loạt Malka mới tinh cho các đơn vị bảo vệ lãnh thổ và đang mở rộng đào tạo kíp lái để vận hành “vua pháo” này.

Trong bối cảnh chiến tranh công sự ngày càng khốc liệt, 2S7M Malka không chỉ là một vũ khí, mà là biểu tượng cho sức mạnh hủy diệt tuyệt đối mà chỉ Nga hiện sở hữu ở quy mô lớn.

Và như chính kíp lái đã nói: “Khi Malka thức tỉnh, không có hầm nào là bất khả xâm phạm".