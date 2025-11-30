Đài Loan (Trung Quốc) vừa ‘chơi lớn’ với thương vụ mua pháo tự hành M109A7 Paladin từ Mỹ - cỗ máy tác chiến tối tân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nòng pháo 155mm bắn xa 40km và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tiên tiến.
Đài Loan (Trung Quốc) vừa chốt thương vụ đình đám với Mỹ để sở hữu pháo tự hành M109A7 Paladin - cỗ máy tác chiến hiện đại với hỏa lực khủng, cỡ nòng 155mm, tầm bắn 40km, tích hợp công nghệ AI tối tân, và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tiên tiến.
Liệu ‘siêu pháo’ này có giúp Đài Loan (Trung Quốc) củng cố thế trận phòng thủ bất đối xứng? Khám phá công nghệ đỉnh cao và ý nghĩa chiến lược của thương vụ này.
Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực ngày càng gia tăng, việc Đài Loan (Trung Quốc) nâng cấp lực lượng pháo binh tự hành đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ bất đối xứng.
Một trong những điểm sáng nổi bật là thỏa thuận mua sắm pháo tự hành 155mm M109A7 Paladin từ Mỹ, do BAE Systems sản xuất.
Dựa trên các nguồn tin taiwannews.com.tw, thedefensepost.com, defensemirror.com, armiya.az, globaldefensecorp.com, bài viết sẽ phân tích sâu về công nghệ tiên tiến của hệ thống vũ khí này, quá trình đàm phán và ý nghĩa chiến lược đối với Quân đội Đài Loan (ROCA).
Lịch sử và quá trình đàm phán
Pháo tự hành 155mm M109A7 Paladin đã có lịch sử lâu đời trong kho vũ khí của Quân đội Mỹ, bắt đầu từ những năm 1960 với phiên bản gốc M109.
Đến phiên bản M109A7, được coi là ‘tiêu chuẩn vàng’ hiện đại, hệ thống này đã trải qua nhiều lần nâng cấp toàn diện để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Đối với Đài Loan (Trung Quốc), hành trình tiếp cận M109A7 không hề suôn sẻ. Vào đầu năm 2024, BAE Systems đã bắt đầu đàm phán với ROCA về việc bán M109A7, sau khi Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ sự quan tâm đến việc thay thế các hệ thống cũ kỹ như M109A2 và M109A5 (hiện có khoảng 200 khẩu trong biên chế).
Một thỏa thuận tiềm năng cho 40 khẩu M109A6 từng được đề xuất nhưng bị Mỹ hủy bỏ vào năm 2021 do các lý do kỹ thuật và ưu tiên sản xuất.
Đến cuối năm 2024, Đài Loan (Trung Quốc) chính thức khởi động quy trình mua sắm M109A7 trong ngân sách quốc phòng 2026, với kế hoạch ‘Ruiting Project’ được điều chỉnh để ưu tiên phiên bản mới hơn.
Hệ thống này được thiết kế trên khung gầm mới (dựa trên xe Bradley Fighting Vehicle), thay thế hoàn toàn khung cũ của các phiên bản trước, giúp tăng khả năng vượt địa hình khó khăn và giảm trọng lượng tổng thể xuống còn khoảng 35 tấn.
M109A7 Paladin có cỡ nòng 155mm/L39 (dài 39 caliber), tốc độ bắn 8 phát/phút ở chế độ tối đa, với khả năng nạp đạn tự động lên đến 39 viên. Điều này cho phép duy trì hỏa lực liên tục trong các tình huống chiến đấu kéo dài.
Tầm bắn tối đa 30km với đạn thông thường, và lên đến 40km khi sử dụng đạn dẫn đường chính xác (như Excalibur). Hệ thống hỗ trợ tích hợp GPS và laser để tăng độ chính xác, giảm thiểu thương vong dân sự.
M109A7 Paladin được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số (AFATDS – Advanced Field Artillery Tactical Data System), cho phép kết nối mạng với các đơn vị khác như HIMARS (mà Đài Loan đã tích hợp).
Với 40 khẩu mới, Đài Loan (Trung Quốc) có thể tạo lớp phòng thủ đa tầng, tập trung vào các cuộc tấn công bất ngờ và hỗ trợ bộ binh trong địa hình núi non.
Hợp tác với BAE Systems còn mang lại lợi ích chuyển giao công nghệ, giúp Đài Loan (Trung Quốc) nâng cao năng lực bảo dưỡng nội địa – một bước tiến quan trọng trong bối cảnh Mỹ cam kết hỗ trợ quốc phòng theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.
Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại: trì hoãn sản xuất do nhu cầu toàn cầu có thể làm chậm tiến độ.
Dù vậy, M109A7 không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng cho sự kiên trì của Đài Loan (Trung Quốc) trong việc hiện đại hóa quân sự, đảm bảo khả năng răn đe trước các mối đe dọa tiềm tàng.
Thương vụ mua bán M109A7 Paladin đánh dấu một chương mới trong quan hệ Mỹ - Đài Loan (Trung Quốc).
Các nguồn tin gần đây cho thấy tiến trình đang diễn ra suôn sẻ, hứa hẹn một lực lượng pháo binh hiện đại hơn vào năm 2026.
Pháo phản lực KN-25 600mm siêu lớn của Triều Tiên, với tầm bắn gần 400km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và bắn loạt dồn dập, đang khiến các hệ thống phòng thủ Hàn Quốc – Mỹ phải ‘toát mồ hôi lạnh’.
Pháo tự hành K9 Thunder không chỉ giúp Hàn Quốc hiện đại hóa pháo binh mà còn chinh phục hàng loạt quốc gia NATO. Với tốc độ bắn cực cao, tầm bắn xa và khả năng tích hợp AI, K9 đang trở thành biểu tượng ‘vũ khí chiến lược’ trên toàn cầu.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ quân sự ngày càng gay gắt, Trung Quốc đã ghi dấu ấn với dự án ‘Tianyan’ (Thiên Nhãn) - một bước tiến đột phá trong việc tích hợp máy bay không người lái (UAV) vào đạn pháo 155mm.