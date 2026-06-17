Sau hiệp 1 không thể tìm đường vào khung thành Senegal, đội trưởng Kylian Mbappe, người chịu những chỉ trích trước khi bước vào World Cup 2026, đã khai thông thế bế tắc, mở đường chiến thắng cho Pháp, ở phút 66.

Đến phút 82, tỷ số là 2-0 cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps. Và chỉ 1 phút sau khi Senegal có bàn rút ngắn, Mbappe hoàn tất cú đúp (90+6’) ngay trận đầu World Cup 2026, ấn định chiến thắng 3-1 cho Les Bleus.

Mbappe tuyên bố anh tập trung mang vinh quang về cho Pháp, không thi đấu để 'trả thù' lại những lời chỉ trích. Ảnh: X Kylian Mbappe

Không chỉ góp công giúp đội nhà khởi đầu World Cup 2026 một cách thuận lợi, Mbappe còn đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của tuyển Pháp, khi mới 27 tuổi, với 58 bàn chỉ sau 99 trận.

Cú đúp cũng giúp Mbappe hiện có tổng cộng 14 bàn cho Pháp tại World Cup, tức chỉ còn cách kỷ lục tại giải đấu này do Miroslav Klose và hiện Messi cũng đã sánh ngang, 2 bàn.

Sau trận, Mbappe nói về chiến thắng ra quân của tuyển Pháp: “Bạn không bao giờ có thể chủ quan ở World Cup. Như mọi người đã thấy ở các trận đấu khác, để thắng được trận đầu là rất khó.

Đội nào cũng hiểu được tính chất đặc biệt của World Cup. Ai cũng muốn chơi thật tốt và giành chiến thắng cho đất nước mình”.

Khi được hỏi liệu bản thân có đang cố gắng chứng tỏ mình trước những lời chỉ trích, Mbappe đáp: “Không có chuyện trả thù gì ở đây đâu. Nếu tôi chơi bóng chỉ để làm im lặng tất cả những người chỉ trích mình, chắc phải chơi đến năm 80 tuổi.

Tôi chơi bóng để làm nên lịch sử với đất nước mình. Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là giúp Pháp vô địch World Cup. Đây mới chỉ là trận đầu tiên tại vòng bảng. Chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh và tập trung vào những việc cần làm”.

Trận đấu tiếp theo của Pháp là gặp Iran (4h ngày 23/6), trước khi đụng độ Na Uy cùng Haaland (2h ngày 27/6).

(Nguồn VTV)