Ảnh minh họa tàu chở hàng của Nga. Ảnh: Rosmorport

Theo báo Guardian, các bức ảnh cho thấy quân nhân hải quân trên boong tàu chở dầu mang tên Boracay. Con tàu này sử dụng nhiều danh tính khác nhau và là một trong 4 tàu liên quan tới Nga xuất hiện ở vùng biển gần Đan Mạch vào thời điểm UAV xuất hiện vào ngày 22 và 24/9, khiến các quốc gia Bắc Âu phải đóng cửa nhiều sân bay.

Tàu chở dầu trên khởi hành từ cảng dầu mỏ ở Primorsk, gần St Petersburg, mang theo 750.000 thùng dầu thô và tới Vadinar, Ấn Độ. Tuy nhiên, nó đã bị tàu hải quân Pháp chặn hôm 28/10 và chuyển hướng tới Saint-Nazaire ở phía tây nước Pháp trong khi cuộc điều tra được tiếp tục.

Điện Kremlin cho biết, không có thông tin gì về tàu chở dầu trên hoặc vụ việc trên.

Cách đây một tuần, tàu Boracay treo cờ Benin, bị phát hiện di chuyển gần Đan Mạch dưới tên gọi Pushpa. Với tên gọi này, con tàu bắt đầu bị theo dõi khi đang di chuyển về phía tây, quanh Đan Mạch và được các chuyên gia hải quân coi là một trong số ít tàu liên quan tới Nga có thể dính dáng tới các UAV bí ẩn xuất hiện ở Đan Mạch.

Sân bay Copenhagen và Aalborg của Đan Mạch phải tạm dừng hoạt động sau khi các UAV bí ẩn xuất hiện. Không có UAV nào bị bắn hạ và mặc dù Đan Mạch chỉ trích Nga nhưng các nhà điều tra của nước này vẫn chưa thể xác định ai phải chịu trách nhiệm về sự cố UAV trên.

Để ứng phó với các vụ vi phạm không phận, các chuyên gia quân sự Ukraine đã đến Đan Mạch để tham gia cuộc tập trận chung chống máy bay không người lái.