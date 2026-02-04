Thông tin được Văn phòng Công tố Paris xác nhận, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa chính quyền châu Âu và các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Cuộc khám xét được thực hiện vào thứ Ba (3/2), liên quan đến một cuộc điều tra khởi động từ tháng 1 năm ngoái, tập trung vào các cáo buộc cho rằng X sử dụng thuật toán thiên lệch và tiến hành thu thập dữ liệu gian lận.

Pháp khám xét văn phòng của X tại Paris và triệu tập Elon Musk trong cuộc điều tra nghi vấn can thiệp chính trị và deepfake khiêu dâm. Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo đăng trên chính nền tảng X của Văn phòng Công tố Paris, đây là một phần trong nỗ lực làm rõ cách thức vận hành nội bộ của mạng xã hội từng được biết đến với tên Twitter trước khi bị Elon Musk mua lại vào năm 2022.

Từ thuật toán thiên lệch đến nghi vấn “đồng lõa” tội phạm

Không dừng lại ở các vấn đề kỹ thuật và dữ liệu, cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng đáng kể. Các khiếu nại liên quan đến Grok, chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) do X phát triển, đã khiến nhà chức trách đưa vào hồ sơ điều tra những cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm khả năng nền tảng này “đồng lõa” trong nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Văn phòng Công tố Paris, các cáo buộc đang được xem xét bao gồm việc lưu trữ và phát tán hình ảnh khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên; xâm phạm hình ảnh cá nhân thông qua việc tạo ra các “deepfake” khiêu dâm; hành vi phủ nhận cuộc diệt chủng Holocaust; cũng như thao túng hệ thống xử lý dữ liệu tự động.

Đây đều là những tội danh đặc biệt nghiêm trọng theo luật pháp Pháp và Liên minh châu Âu (EU).

Văn phòng Công tố Paris cũng gửi trát triệu tập Elon Musk và Linda Yaccarino để thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4 ở thủ đô Paris, do họ lần lượt là người điều hành trên thực tế và theo pháp lý vào thời điểm diễn ra những sự việc đang được điều tra.

Ngoài ra, một số nhân viên khác của X cũng đã được triệu tập với tư cách nhân chứng trong cùng tuần. Văn phòng Công tố nhấn mạnh rằng ở giai đoạn hiện tại, cuộc điều tra được tiến hành theo “cách tiếp cận mang tính xây dựng”, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo nền tảng X tuân thủ đầy đủ luật pháp Pháp khi hoạt động trên lãnh thổ quốc gia này.

Cuộc điều tra do bộ phận tội phạm mạng của Văn phòng Công tố Paris chủ trì, phối hợp với đơn vị tội phạm mạng của cảnh sát Pháp và Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh châu Âu (Europol), cho thấy quy mô và mức độ nghiêm túc của vụ việc.

Đáng chú ý, trong cùng thông báo trên X, Văn phòng Công tố Paris cho biết họ sẽ “rời bỏ” nền tảng này, đồng thời khuyến nghị người dân theo dõi các cập nhật chính thức của họ qua LinkedIn và Instagram.

Phía X đã nhanh chóng phản ứng trước động thái của nhà chức trách Pháp. Trong một tuyên bố chính thức, công ty gọi cuộc điều tra của cảnh sát Pháp là “bị chính trị hóa” và khẳng định các cáo buộc đưa ra là “vô căn cứ”.

Châu Âu siết chặt gọng kìm với các nền tảng công nghệ lớn

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pháp và EU đang gia tăng đáng kể áp lực quản lý đối với các nền tảng mạng xã hội quy mô lớn như X, Meta hay TikTok.

Các nhà quản lý châu Âu cho rằng những “ông lớn” công nghệ này đã không làm đủ để ngăn chặn nội dung bất hợp pháp, thông tin sai lệch và ngôn từ thù hận lan tràn trên không gian mạng.

Pháp được xem là một trong những quốc gia đi đầu trong việc kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với các nền tảng số.

Chỉ trong tuần trước, Ủy ban châu Âu đã mở một cuộc điều tra riêng nhằm vào Grok, liên quan đến việc tạo ra các hình ảnh giả mạo khiêu dâm của phụ nữ và trẻ em.

Ủy ban cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu công cụ AI này có tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU hay không.

DSA yêu cầu các công ty mạng xã hội phải chủ động xử lý nội dung bất hợp pháp và gây hại trên nền tảng của mình.

Trước đó, vào tháng 12/2025, EU đã ra lệnh phạt X số tiền 120 triệu euro (tương đương khoảng 141 triệu USD) vì vi phạm các nghĩa vụ minh bạch theo DSA.

Tại Anh, cơ quan quản lý truyền thông Ofcom cũng đã mở cuộc điều tra chính thức đối với X vào tháng trước, xoay quanh việc Grok bị cáo buộc tạo ra các deepfake khiêu dâm.

