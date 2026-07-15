“Các cầu thủ đang vô cùng thất vọng”, Didier Deschamps phát biểu sau trận Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026.

“Nhưng chúng ta phải nhìn nhận thực tế, chúng tôi thua kém họ về mặt kỹ thuật. Đó là lỗi của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi muốn đặt một câu hỏi: Liệu trọng tài có đủ năng lực để cầm còi một trận bán kết hay không? Tôi sẽ không tự trả lời câu hỏi đó. Có nhiều tình huống đã xảy ra...

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là chúng tôi đơn giản không đạt đến trình độ cần thiết, mắc một số sai lầm kỹ thuật, những đường chuyền lẽ ra có thể tạo ra cơ hội.

Đây là đẳng cấp cao nhất, dù rất đau đớn. Chúng tôi sẽ thi đấu trận tranh hạng ba. Tôi không muốn phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp mà đội bóng đã làm được, nhưng ở trận này, Tây Ban Nha đã thể hiện nhiều hơn”.

Pháp thua toàn diện Tây Ban Nha về mặt chuyên môn. Ảnh: FFF

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với beIN Sports, Deschamps cũng nhắc đến trọng tài Ivan Barton (El Salvador) về tình huống Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal, dẫn đến quả phạt đền để Mikel Oyarzabal mở tỷ số.

“Nếu tôi nói ra, mọi người sẽ bảo tôi chỉ biết than vãn vì chúng tôi thua. Nhưng tôi muốn hỏi các bạn: liệu trọng tài có đủ khả năng điều khiển một trận bán kết không?

Có quả phạt đền đó, nhưng không chỉ riêng tình huống ấy, mà còn nhiều điều khác nữa. Tôi không có ác cảm gì với trọng tài trận này, nhưng hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình”.

Pháp hoàn toàn lép vế trước Tây Ban Nha. Hàng công với Ousmane Dembele, Kylian Mbappe và Bradley Barcola hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào.

“Tôi đã chuẩn bị trận đấu cùng các cầu thủ với mục tiêu làm mọi cách để đi đến trận chung kết”, Deschamps chia sẻ.

“Chúng tôi đã không làm được và nỗi thất vọng là rất lớn. Nhưng điều đó không xóa bỏ tất cả những gì tốt đẹp chúng tôi đã làm trước đó. Tôi nghĩ đội đã hồi phục rất tốt...

Tôi cũng không thể không dành lời khen cho Tây Ban Nha, đội bóng đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Chúng tôi thiếu sự chính xác về mặt kỹ thuật và thiếu năng lượng.

Tây Ban Nha rất giỏi trong việc đọc tình huống, cắt các đợt tấn công từ sớm và chặn các đường chuyền. Chúng tôi muốn gây ra nhiều khó khăn hơn cho họ ở mặt trận tấn công, nhưng đã không làm được”.

(Nguồn: VTV)