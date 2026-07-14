Trọng tài Ismail Elfath - người từng đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư ở trận chung kết World Cup 2022, sẽ bắt chính cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta.

Sinh ra tại Maroc nhưng lớn lên ở Mỹ, Elfath từng hiện diện bên đường biên ở trận chung kết kinh điển Argentina vs Pháp năm 2022.

Trọng tài Ismail Elfath sẽ bắt chính trận Anh vs Argentina - Ảnh: Shutterstock

Trận thư hùng đó, Argentina đánh bại Pháp 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3, với Lionel Messi lập cú đúp rồi nâng cao cúp vàng Thế giới.

Không những vậy, Elfath còn khá quen thuộc Messi, bởi từng cầm còi 4 trận có sự góp mặt của siêu sao này trong màu áo Inter Miami. Đáng chú ý, Messi giành chiến thắng ở cả bốn trận đấu trên.

Thống kê càng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng, Argentina nhận được sự ưu ái từ các "vị vua áo đen" kể từ đầu giải.

Vì vậy, mọi quyết định của tổ trọng tài ở trận bán kết sắp tới sẽ được theo dõi sát sao, sau những cáo buộc cho rằng World Cup 2026 đang bị "dàn xếp" nhằm giúp Argentina tiến vào chung kết.

Hỗ trợ Elfath sẽ là hai trợ lý trọng tài người Mỹ - Corey Parker và Kyle Atkins. Trong khi trọng tài người Italy - Maurizio Mariani được phân công làm trọng tài thứ tư.

Một CĐV Anh bình luận trên mạng xã hội: "Anh sẽ đánh bại Argentina nếu trọng tài không tiếp tục giúp họ. Argentina chơi không tốt ở World Cup lần này, ngay cả trước các đối thủ yếu và vẫn cần đến sự hỗ trợ của trọng tài để giành chiến thắng."

Người hâm mộ khác viết: "Tam sư phải cực kỳ cẩn trọng. Trọng tài sẽ làm mọi cách để đưa Argentina vào chung kết. Điều đó diễn ra suốt từ đầu giải và sẽ không dừng lại."