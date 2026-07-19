FIFA đang điều tra vụ việc các cầu thủ Argentina giương biểu ngữ về quần đảo Farkland, xem xét phạt nặng Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA).
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Kết quả World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|19/7 - 04:00
|Anh 4-3 Pháp
|Tranh hạng 3
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360
|20/7 - 02:00
|Tây Ban Nha vs Argentina
|Chung kết
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360
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