Báo The Guardian đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 22/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết rằng lực lượng hải quân nước này triển khai ở Địa Trung Hải đã “đổ bộ lên một tàu chở dầu treo cờ giả và bị áp các lệnh trừng phạt”.

Trực thăng quân sự Pháp bay gần tàu chở dầu nghi liên quan đến Nga. Ảnh: Emmanuel Macron

“Chiến dịch trên được thực hiện tại vùng biển không thuộc kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào ở Địa Trung Hải, với sự hỗ trợ từ các đồng minh của chúng tôi. Chiến dịch này được tiến hành nghiêm ngặt theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS)… Chúng tôi quyết tâm duy trì luật pháp quốc tế và đảm bảo việc thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt”, thông cáo của Tổng thống Pháp viết, kèm theo bức ảnh chụp một trực thăng quân sự Pháp đang bay gần tàu chở dầu.

Theo nguồn tin từ nhà chức trách và lực lượng cảnh sát biển Pháp, tàu chở dầu bị bắt lần này có tên Grinch và đang được áp giải bởi hải quân nước này đến điểm neo đậu để xác minh thêm.

Đại sứ quán Nga tại Pháp trong thông cáo đêm 22/1 cho biết nhà chức trách Paris chưa chia sẻ với cơ quan này về việc đổ bộ lên tàu chở dầu hoặc thông tin thủy thủ đoàn. “Cùng với các nhà ngoại giao từ Tổng lãnh sự quán ở thành phố Marseille, chúng tôi đang tìm hiểu liệu có công dân Nga nào trong thủy thủ đoàn hay không để có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết”.